Вулкан Безымянный готовится к сильному извержению

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноя - РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке переведен в "оранжевый" код авиационной опасности в связи с ростом его активности и готовится к извержению, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Эффузивная активность вулкана постепенно нарастает, вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению", — сообщили ученые в Telegram-канале

По данным влуканологов, активность сопровождается мощными газо-паровыми выбросами и сходами горячих лавин. Спутниковые наблюдения KVERT фиксируют над вулканом крупную тепловую аномалию. Специалисты не исключают пепловые взрывы высотой до 10-15 километров в любой момент, что представляет опасность для международных и низколетящих самолетов.

В настоящее время пепловые облака не регистрируются.