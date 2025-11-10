Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Безымянный готовится к сильному извержению - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/bezymyannyy--2053875916.html
Вулкан Безымянный готовится к сильному извержению
Вулкан Безымянный готовится к сильному извержению - РИА Новости, 10.11.2025
Вулкан Безымянный готовится к сильному извержению
Вулкан Безымянный на Камчатке переведен в "оранжевый" код авиационной опасности в связи с ростом его активности и готовится к извержению, сообщили в Камчатской... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T09:11:00+03:00
2025-11-10T09:11:00+03:00
российская академия наук
камчатка
петропавловск-камчатский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961925636_39:0:1242:676_1920x0_80_0_0_0c265aa4d989d4b61f58607fb45e694d.jpg
https://ria.ru/20251104/vulkan--2052721260.html
https://ria.ru/20251109/japonija-2053762615.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961925636_111:141:1062:854_1920x0_80_0_0_eb0c4481fa4078abb45c1a447160036b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, камчатка, петропавловск-камчатский, общество
Российская академия наук, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Общество
Вулкан Безымянный готовится к сильному извержению

Вулкан Безымянный на Камчатке готовится к сильному извержению

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюВулкан Безымянный
Вулкан Безымянный - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Вулкан Безымянный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноя - РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке переведен в "оранжевый" код авиационной опасности в связи с ростом его активности и готовится к извержению, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Эффузивная активность вулкана постепенно нарастает, вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению", — сообщили ученые в Telegram-канале.
Извержение вулканов Крашенинникова и Ключевская Сопка на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра
4 ноября, 08:03
По данным влуканологов, активность сопровождается мощными газо-паровыми выбросами и сходами горячих лавин. Спутниковые наблюдения KVERT фиксируют над вулканом крупную тепловую аномалию. Специалисты не исключают пепловые взрывы высотой до 10-15 километров в любой момент, что представляет опасность для международных и низколетящих самолетов.
В настоящее время пепловые облака не регистрируются.
Безымянный расположен примерно в 40 километрах от посёлка Ключи и примерно в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Последнее мощное извержение вулкана Безымянный произошло 25 июля 2024 года. В результате этого извержения пепел поднялся на высоту до 12 километров, пирокластический поток спустился по восточному склону, а в близлежащих населенных пунктах Атласово и Лазо были зафиксированы выпадения пепла.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
У побережья Японии произошло землетрясение
Вчера, 11:21
 
Российская академия наукКамчаткаПетропавловск-КамчатскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала