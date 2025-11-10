https://ria.ru/20251110/belorussija-2053965362.html
Белоруссия предупредила США о наличии ядерного оружия, заявил Лукашенко
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
белоруссия
минск
МИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск предупредил США о наличии на территории республики ядерного оружия, но, по его словам, американцы сомневаются в этом.
Как сообщило агентство Белта
, вопросы вооружений президент затронул на совещании по социально-экономическому развитию страны на 2026-2030 годы.
"До сих пор американцы заявляют, что они не знают, есть у нас (ядерное - ред.) оружие или нет. Ну и хорошо, пусть они так думают. Мы их предупредили. Мы не говорим сколько, где, как... Это мое дело. Оно лежит в надежном месте", - сказал Лукашенко
.
По его словам, он даже сообщал, что это оружие еще раз обслужили.
"Отвезли в Россию
, обслужили и вернули самый современный вариант тактического ядерного оружия. Мы не можем это все раскрывать, и не столько для наших людей, сколько для них (за рубежом – ред.) это показывать", - сказал Лукашенко.
Лукашенко сообщил 31 октября, что Белоруссия
заменила размещенное на ее территории ядерное оружие и завезла из России новейшее.
Президент Белоруссии, выступая 28 октября на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, заявил, что подписанный в 2024 году Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства предусматривает использование любых видов вооружений, включая ядерные, только для защиты, носит сугубо оборонительный характер и сделан в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия.