Белоруссия предупредила США о наличии ядерного оружия, заявил Лукашенко

МИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск предупредил США о наличии на территории республики ядерного оружия, но, по его словам, американцы сомневаются в этом.

Как сообщило агентство Белта , вопросы вооружений президент затронул на совещании по социально-экономическому развитию страны на 2026-2030 годы.

"До сих пор американцы заявляют, что они не знают, есть у нас (ядерное - ред.) оружие или нет. Ну и хорошо, пусть они так думают. Мы их предупредили. Мы не говорим сколько, где, как... Это мое дело. Оно лежит в надежном месте", - сказал Лукашенко

По его словам, он даже сообщал, что это оружие еще раз обслужили.

"Отвезли в Россию , обслужили и вернули самый современный вариант тактического ядерного оружия. Мы не можем это все раскрывать, и не столько для наших людей, сколько для них (за рубежом – ред.) это показывать", - сказал Лукашенко.

Лукашенко сообщил 31 октября, что Белоруссия заменила размещенное на ее территории ядерное оружие и завезла из России новейшее.