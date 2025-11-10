Застрявшие в Белоруссии грузовики переместят на спецстоянку

МИНСК, 10 ноя — РИА Новости. Литовские грузовики, застрявшие в Белоруссии из-за закрытия Вильнюсом границы, отправят на специальную стоянку, заявил белорусский МИД.
"В целях обеспечения безопасности и сохранности данных транспортных средств, сконцентрированных преимущественно на подъездных путях к пунктам пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска "Котловка", — говорится в релизе.
По данным МИД, на территории Беларуси сейчас находится более 1,1 тысячи литовских грузовиков.
В конце октября правительство Литвы закрыло автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября с возможностью продления. Обоснованием для этого назвались инциденты с метеозондами, якобы несущими контрабанду. Позже Литва разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
По словам главы белорусского МИД Максима Рыженкова, Вильнюс закрыл границу из-за желания заработать политические очки на конфликтном потенциале.