Застрявшие в Белоруссии грузовики переместят на спецстоянку

"В целях обеспечения безопасности и сохранности данных транспортных средств, сконцентрированных преимущественно на подъездных путях к пунктам пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска "Котловка", — говорится в релизе.