08:24 10.11.2025 (обновлено: 11:38 10.11.2025)
Застрявшие в Белоруссии грузовики переместят на спецстоянку
в мире, белоруссия, литва
В мире, Белоруссия, Литва
МИНСК, 10 ноя — РИА Новости. Литовские грузовики, застрявшие в Белоруссии из-за закрытия Вильнюсом границы, отправят на специальную стоянку, заявил белорусский МИД.
"В целях обеспечения безопасности и сохранности данных транспортных средств, сконцентрированных преимущественно на подъездных путях к пунктам пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска "Котловка", — говорится в релизе.
Вид на на контрольно-пропускной пункт Котловка на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Литва выступила с угрозами в адрес Белоруссии из-за застрявших фур
8 ноября, 16:23
По данным МИД, на территории Беларуси сейчас находится более 1,1 тысячи литовских грузовиков.
В конце октября правительство Литвы закрыло автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября с возможностью продления. Обоснованием для этого назвались инциденты с метеозондами, якобы несущими контрабанду. Позже Литва разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
По словам главы белорусского МИД Максима Рыженкова, Вильнюс закрыл границу из-за желания заработать политические очки на конфликтном потенциале.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Лукашенко дал указания пограничникам, как действовать на границе с Литвой
7 ноября, 19:38
 
