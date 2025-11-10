Рейтинг@Mail.ru
Агент опроверг слухи об интересе топ-клуба Португалии к Батракову - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 10.11.2025 (обновлено: 16:14 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/batrakov-2053949705.html
Агент опроверг слухи об интересе топ-клуба Португалии к Батракову
Агент опроверг слухи об интересе топ-клуба Португалии к Батракову - РИА Новости, 10.11.2025
Агент опроверг слухи об интересе топ-клуба Португалии к Батракову
Информация об интересе со стороны португальского клуба "Порту" к футболисту московского "Локомотива" и сборной России Алексею Батракову не соответствует... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T14:42:00+03:00
2025-11-10T16:14:00+03:00
футбол
спорт
алексей батраков
локомотив (москва)
порту
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043142219_0:241:3029:1946_1920x0_80_0_0_346fe2f9f9715b72a70f56a65bdd5748.jpg
/20251110/konflikt-2053929656.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043142219_300:0:3029:2047_1920x0_80_0_0_aaccb09e1fa3e9ef57af59114fe30945.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, алексей батраков, локомотив (москва), порту, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Алексей Батраков, Локомотив (Москва), Порту, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
Футбол
Агент опроверг слухи об интересе топ-клуба Португалии к Батракову

Агент Батракова Кузьмичев опроверг слухи об интересе "Порту" к футболисту

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Алексей Батраков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Информация об интересе со стороны португальского клуба "Порту" к футболисту московского "Локомотива" и сборной России Алексею Батракову не соответствует действительности, заявил РИА Новости агент игрока Владимир Кузьмичев.
В понедельник Telegram-канал Mash на спорте сообщил, что "Порту" вступил в борьбу за Батракова. По данным источника, представители клуба готовы потратить больше 20 миллионов евро и уже сделали первые шаги в переговорном процессе.
«
"Фейк", - сказал Кузьмичев, комментируя слухи об интересе "Порту" к 20-летнему полузащитнику.
Батраков с 10 голами лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона чемпионата России.
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
КДК РФС не нашел оснований реагировать на конфликт Станковича с журналистом
10 ноября, 13:13
 
ФутболСпортАлексей БатраковЛокомотив (Москва)ПортуРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала