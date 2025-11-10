Агент опроверг слухи об интересе топ-клуба Португалии к Батракову

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Информация об интересе со стороны португальского клуба "Порту" к футболисту московского "Локомотива" и сборной России Алексею Батракову не соответствует действительности, заявил РИА Новости агент игрока Владимир Кузьмичев.

В понедельник Telegram-канал Mash на спорте сообщил, что "Порту" вступил в борьбу за Батракова. По данным источника, представители клуба готовы потратить больше 20 миллионов евро и уже сделали первые шаги в переговорном процессе.