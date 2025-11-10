Рейтинг@Mail.ru
Названы лучшие игроки недели в НБА
23:57 10.11.2025 (обновлено: 00:04 11.11.2025)
Названы лучшие игроки недели в НБА
Названы лучшие игроки недели в НБА
Никола Йокич из "Денвер Наггетс" и Кейд Каннингем из "Детройт Пистонс" стали лучшими игроками третьей недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной...
2025-11-10T23:57:00+03:00
2025-11-11T00:04:00+03:00
баскетбол
спорт
никола йокич
денвер наггетс
детройт пистонс
кейд каннингем
нба
спорт, никола йокич, денвер наггетс, детройт пистонс, кейд каннингем, нба
Баскетбол, Спорт, Никола Йокич, Денвер Наггетс, Детройт Пистонс, Кейд Каннингем, НБА
Баскетбол
Названы лучшие игроки недели в НБА

Никола Йокич и Кейд Каннингем признаны лучшими игроками третьей недели в НБА

© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс"Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс"
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Никола Йокич из "Денвер Наггетс" и Кейд Каннингем из "Детройт Пистонс" стали лучшими игроками третьей недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Йокич был признан лучшим игроком Западной конференции. Серб помог команде выиграть все четыре матча недели, в среднем набирая 31,3 очка, совершая 11,3 подбора и отдавая 13,3 передачи.
Каннингем стал лучшим на Востоке, "Детройт" также выиграл все четыре встречи недели. Средние показатели баскетболиста - 31,0 очка, 3,3 подбора и 9,8 передачи.
Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Индиану" в матче НБА
9 ноября, 09:25
 
Баскетбол
 
 
