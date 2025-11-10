https://ria.ru/20251110/basketbol-2054054049.html
Названы лучшие игроки недели в НБА
Названы лучшие игроки недели в НБА - РИА Новости, 11.11.2025
Названы лучшие игроки недели в НБА
Никола Йокич из "Денвер Наггетс" и Кейд Каннингем из "Детройт Пистонс" стали лучшими игроками третьей недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-10T23:57:00+03:00
2025-11-10T23:57:00+03:00
2025-11-11T00:04:00+03:00
баскетбол
спорт
никола йокич
денвер наггетс
детройт пистонс
кейд каннингем
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906306944_0:371:1081:979_1920x0_80_0_0_f4f04641be4deceb5f28d2e480fd7f41.jpg
/20251109/denver-2053753832.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906306944_0:270:1081:1080_1920x0_80_0_0_623b2014a98c6411f6fd9a53a8b1d968.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, никола йокич, денвер наггетс, детройт пистонс, кейд каннингем, нба
Баскетбол, Спорт, Никола Йокич, Денвер Наггетс, Детройт Пистонс, Кейд Каннингем, НБА
Названы лучшие игроки недели в НБА
Никола Йокич и Кейд Каннингем признаны лучшими игроками третьей недели в НБА