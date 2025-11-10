Рейтинг@Mail.ru
Хет-трик Левандовского помог "Барселоне" победить "Сельту" в Ла Лиге - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 10.11.2025 (обновлено: 01:51 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/barselona-2053845189.html
Хет-трик Левандовского помог "Барселоне" победить "Сельту" в Ла Лиге
Хет-трик Левандовского помог "Барселоне" победить "Сельту" в Ла Лиге - РИА Новости, 10.11.2025
Хет-трик Левандовского помог "Барселоне" победить "Сельту" в Ла Лиге
"Барселона" обыграла на выезде "Сельту" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T01:06:00+03:00
2025-11-10T01:51:00+03:00
футбол
спорт
роберт левандовский
ламин ямаль
борха иглесиас
барселона
сельта
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053848156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a3faf8e4c3d62174cfcc035eec579eb.jpg
/20251109/real-2053823356.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053848156_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_8baba3f1929eca68d01bb43323a745f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, роберт левандовский, ламин ямаль, борха иглесиас, барселона, сельта, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Роберт Левандовский, Ламин Ямаль, Борха Иглесиас, Барселона, Сельта, Чемпионат Испании по футболу
Футбол
Хет-трик Левандовского помог "Барселоне" победить "Сельту" в Ла Лиге

"Барселона" обыграла "Сельту" в матче 12-го тура Ла Лиги

© Getty Images / Quality Sport ImagesРоберт Левандовский
Роберт Левандовский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Getty Images / Quality Sport Images
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Барселона" обыграла на выезде "Сельту" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Виго завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, у которых забили Роберт Левандовский (10, с пенальти; 37 и 73-я минуты) и Ламин Ямаль (45+4). В составе хозяев отличились Серхио Каррейра (11) и Борха Иглесиас (43). В компенсированное ко второму тайму время был удален футболист "Барселоны" Френки де Йонг.
Чемпионат Испании по футболу
09 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Сельта
2 : 4
Барселона
11‎’‎ • Серхио Каррейра
(Борха Иглесиас)
43‎’‎ • Борха Иглесиас
(Ферран Хутгла)
10‎’‎ • Роберт Левандовский (П)
37‎’‎ • Роберт Левандовский
(Маркус Рэшфорд)
45‎’‎ • Ламин Ямаль
73‎’‎ • Роберт Левандовский
(Маркус Рэшфорд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Каталонцы пропускают в 10 матчах подряд во всех турнирах, что является худшим результатом команды с марта 2013 года (13 игр).
"Барселона" с 28 очками занимает второе место в таблице Ла Лиги, отставая на три балла от лидирующего мадридского "Реала". "Сельта" (13 очков) располагается на 13-й строчке.
В других матчах игрового дня "Валенсия" сыграла дома вничью с "Бетисом" (1:1), в "Мальорка" победила на своем поле "Хетафе" (1:0).
Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Реал" прервал серию побед в Ла Лиге
9 ноября, 20:39
 
ФутболСпортРоберт ЛевандовскийЛамин ЯмальБорха ИглесиасБарселонаСельтаЧемпионат Испании по футболу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала