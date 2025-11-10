https://ria.ru/20251110/barselona-2053845189.html
Хет-трик Левандовского помог "Барселоне" победить "Сельту" в Ла Лиге
Хет-трик Левандовского помог "Барселоне" победить "Сельту" в Ла Лиге
"Барселона" обыграла на выезде "Сельту" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости, 10.11.2025
"Барселона" обыграла "Сельту" в матче 12-го тура Ла Лиги