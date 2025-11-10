Карпин рассказал, почему Баринов не приехал в сборную России

НОВОГОРСК (Московская область), 10 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов не приехал в расположение национальной команды из-за травмы, в то время как его одноклубника, защитника Александра Сильянова отпустили после медобследования.
В понедельник 27 футболистов сборной России тренировались в расположении национальной команды, четверо из них - Александр Черников, Лечи Садулаев, Руслан Литвинов и Николай Комличенко - по индивидуальной программе. Из включенных в итоговый состав игроков отсутствовали Баринов, Сильянов, а также голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов, который в понедельник прибудет в Санкт-Петербург, куда национальная команда отправится после тренировки.
«
"Баринов даже не приезжал. Получил травму на последних минутах матча с "Оренбургом". Сильянов приехал - сделали дополнительное обследование и отпустили", - сообщил Карпин журналистам.