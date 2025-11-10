Карпин рассказал, почему Баринов не приехал в сборную России

НОВОГОРСК (Московская область), 10 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов не приехал в расположение национальной команды из-за травмы, в то время как его одноклубника, защитника Александра Сильянова отпустили после медобследования.