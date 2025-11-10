Рейтинг@Mail.ru
17:32 10.11.2025 (обновлено: 17:54 10.11.2025)
Карпин рассказал, почему Баринов не приехал в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов не приехал в расположение национальной команды... РИА Новости, 10.11.2025
спорт, дмитрий баринов, александр сильянов, валерий карпин, сборная россии по футболу
Футбол, Спорт, Дмитрий Баринов, Александр Сильянов, Валерий Карпин, Сборная России по футболу
Футбол
Карпин рассказал, почему Баринов не приехал в сборную России

НОВОГОРСК (Московская область), 10 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов не приехал в расположение национальной команды из-за травмы, в то время как его одноклубника, защитника Александра Сильянова отпустили после медобследования.
В понедельник 27 футболистов сборной России тренировались в расположении национальной команды, четверо из них - Александр Черников, Лечи Садулаев, Руслан Литвинов и Николай Комличенко - по индивидуальной программе. Из включенных в итоговый состав игроков отсутствовали Баринов, Сильянов, а также голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов, который в понедельник прибудет в Санкт-Петербург, куда национальная команда отправится после тренировки.
"Баринов даже не приезжал. Получил травму на последних минутах матча с "Оренбургом". Сильянов приехал - сделали дополнительное обследование и отпустили", - сообщил Карпин журналистам.
Сборная России в ноябре проведет два домашних товарищеских матча. 12 ноября в Санкт-Петербурге состоится игра со сборной Перу, 15 ноября команда Карпина в Сочи примет сборную Чили.
Николай Комличенко - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Четыре футболиста сборной России тренируются индивидуально в Новогорске
10 ноября, 16:45
 
Футбол
 
 
