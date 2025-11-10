Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по авиабазе в Хмельницкой области - РИА Новости, 10.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 10.11.2025 (обновлено: 08:53 10.11.2025)
ВС России нанесли удары по авиабазе в Хмельницкой области
Российские войска атаковали аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 10.11.2025
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские войска атаковали аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Поразили авиабазу. Известно, что на Староконстантинове базируются тактические бомбардировщики Су-24, используемые для ударов планирующими бомбами, а также для ударов крылатыми ракетами Storm Shadow", — заявил он.
ВС России нанесли удар по базе ВСУ в Киевской области
Вчера, 11:51
Лебедев добавил, что авиабаза способна принимать истребители F-16 и Mirage-2000.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФF-16Вооруженные силы УкраиныСу-24Дмитрий ПесковСергей ЛебедевХмельницкая областьУкраина
 
 
