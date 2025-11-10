https://ria.ru/20251110/aviabaza-2053871865.html
ВС России нанесли удары по авиабазе в Хмельницкой области
ВС России нанесли удары по авиабазе в Хмельницкой области - РИА Новости, 10.11.2025
ВС России нанесли удары по авиабазе в Хмельницкой области
Российские войска атаковали аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T07:11:00+03:00
2025-11-10T07:11:00+03:00
2025-11-10T08:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
f-16
вооруженные силы украины
су-24
дмитрий песков
сергей лебедев
хмельницкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
https://ria.ru/20251109/udar-2053763992.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
хмельницкая область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, f-16, вооруженные силы украины, су-24, дмитрий песков, сергей лебедев, хмельницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, F-16, Вооруженные силы Украины, Су-24, Дмитрий Песков, Сергей Лебедев, Хмельницкая область, Украина