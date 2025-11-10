Рейтинг@Mail.ru
"Лишь ролик на 16 секунд": Акинфеев недоволен проводами из сборной
16:49 10.11.2025 (обновлено: 20:21 10.11.2025)
"Лишь ролик на 16 секунд": Акинфеев недоволен проводами из сборной
"Лишь ролик на 16 секунд": Акинфеев недоволен проводами из сборной
"Лишь ролик на 16 секунд": Акинфеев недоволен проводами из сборной
Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в автобиографической книге выразил недовольство тем, что его проводили из сборной России по футболу коротким... РИА Новости, 10.11.2025
Футбол
"Лишь ролик на 16 секунд": Акинфеев недоволен проводами из сборной

Акинфеев: ролик на 16 секунд - это все, чего я удостоился в сборной России

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в автобиографической книге выразил недовольство тем, что его проводили из сборной России по футболу коротким роликом на табло.
Акинфеев провел за сборную России 111 матчей. Он занимает второе место по количеству игр за национальную команду. Ему принадлежит рекорд по числу сухих матчей - 48. Акинфеев выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года. Голкипер завершил карьеру в сборной России в октябре 2018 года.
"Понятно, что у болельщиков, а возможно, и у кого-то из российского футбольного руководства мое решение завершить карьеру в национальной команде вызвало большое разочарование. Но чужие эмоции в тот момент не сильно меня интересовали. В конце концов, когда меня официально провожали из сборной, все, чего я удостоился, - это 16-секундный ролик, прокрученный на табло. Получается, 15 лет моей профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?", - цитирует голкипера издание Sport24.
Акинфееву 39 лет. Он является воспитанником ЦСКА и выступает за "красно-синих" на протяжении всей карьеры с 2003 года. В составе армейцев голкипер выиграл шесть чемпионатов России, восемь Кубков и восемь Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА.
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Крамаренко назвала Акинфеева легендой и любимым футболистом
29 октября, 12:22
 
Футбол
 
 
