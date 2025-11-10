https://ria.ru/20251110/aferisty-2053872094.html
В Москве осудили аферистов, обещавших крупные выигрыши на ставках
В Москве осудили аферистов, обещавших крупные выигрыши на ставках - РИА Новости, 10.11.2025
В Москве осудили аферистов, обещавших крупные выигрыши на ставках
Суд в Москве назначил по три года колонии двум участникам преступной группы, обещавшим в соцсетях крупные выигрыши якобы на ставках в букмекерских конторах,... РИА Новости, 10.11.2025
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Суд в Москве назначил по три года колонии двум участникам преступной группы, обещавшим в соцсетях крупные выигрыши якобы на ставках в букмекерских конторах, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, двое фигурантов и неустановленные лица создали в Москве
преступную группу, в аккаунтах в соцсетях публиковали фото и видео богатой жизни, рекламировали стопроцентный выигрыш якобы путем автоматического распределения ставок на различные матчи в букмекерских конторах.
В 2020 году пятеро пострадавших, среди которых оказались женщина в декретном отпуске и студент, откликнулись на рекламу и вложили свои средства. Фигуранты сообщали, что "инвесторы" выиграли в 7-15 раз больше, чем вложили, но для получения выигрыша требовали заплатить комиссию. В итоге клиенты поняли, что столкнулись с мошенниками, и обратились в полицию.
Фигуранты частично вину признали. Один из них на допросе рассказал, что хотел стать крупным блогером и зарабатывать на рекламе, но на фоне пандемии пришлось прибегнуть к афере. Оба возместили материальный ущерб потерпевшим.
"По совокупности преступлений назначить каждому окончательное наказание путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в документе.
Подсудимых взяли под стражу в зале суда. Апелляционная инстанция отклонила жалобы защиты и представление прокурора, просившего снизить наказание одному из осужденных. Приговор вступил в законную силу.