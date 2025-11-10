"Аэрофлот" будет бесплатно перевозить спортивное снаряжение

Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" в рамках традиционной ежегодной акции до 15 мая 2026 года будет бесплатно перевозить спортивное снаряжение, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Любители активного отдыха смогут провезти без оплаты один комплект лыжного снаряжения, либо снаряжение для серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга, сапсерфинга или дайвинга общим весом до 23 килограмм.

Акция действует на собственных рейсах "Аэрофлота", а также на рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU*.

Бесплатно перевезти снаряжение можно по билетам всех тарифов, кроме групп "Лайт" и "Шаттл".

Участники программы лояльности "Аэрофлот Бонус" элитных уровней при оформлении авиабилета группы "Лайт" или "Шаттл" вправе провезти снаряжение без оплаты только в рамках дополнительных мест, предоставляемых в соответствии с уровнем участия.

Дополнительное место багажа для бесплатной перевозки спортивного снаряжения не учитывается при определении тарифов для оплаты багажа сверх нормы, не указывается в билете и предоставляется при наличии свободной багажной емкости согласно общим правилам предварительного бронирования сверхнормативного и нестандартного багажа.