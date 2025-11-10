Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" будет бесплатно перевозить спортивное снаряжение - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/aeroflot-2053964570.html
"Аэрофлот" будет бесплатно перевозить спортивное снаряжение
"Аэрофлот" будет бесплатно перевозить спортивное снаряжение - РИА Новости, 10.11.2025
"Аэрофлот" будет бесплатно перевозить спортивное снаряжение
"Аэрофлот" в рамках традиционной ежегодной акции до 15 мая 2026 года будет бесплатно перевозить спортивное снаряжение, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T15:23:00+03:00
2025-11-10T15:23:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg
https://ria.ru/20251107/aeroflot-2053443809.html
https://ria.ru/20251110/tigr-2053910307.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_9111f54ac6514e46666b7d601635284f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Аэрофлот" будет бесплатно перевозить спортивное снаряжение

Авиакомпания "Аэрофлот" будет бесплатно перевозить спортивное снаряжение

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" в рамках традиционной ежегодной акции до 15 мая 2026 года будет бесплатно перевозить спортивное снаряжение, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Любители активного отдыха смогут провезти без оплаты один комплект лыжного снаряжения, либо снаряжение для серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга, сапсерфинга или дайвинга общим весом до 23 килограмм.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Группа "Аэрофлот" увеличивает число рейсов между Москвой и Магаданом
7 ноября, 14:04
Акция действует на собственных рейсах "Аэрофлота", а также на рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU*.
Бесплатно перевезти снаряжение можно по билетам всех тарифов, кроме групп "Лайт" и "Шаттл".
Участники программы лояльности "Аэрофлот Бонус" элитных уровней при оформлении авиабилета группы "Лайт" или "Шаттл" вправе провезти снаряжение без оплаты только в рамках дополнительных мест, предоставляемых в соответствии с уровнем участия.
Дополнительное место багажа для бесплатной перевозки спортивного снаряжения не учитывается при определении тарифов для оплаты багажа сверх нормы, не указывается в билете и предоставляется при наличии свободной багажной емкости согласно общим правилам предварительного бронирования сверхнормативного и нестандартного багажа.
*есть исключения, подробнее на сайте "Аэрофлота".
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Аэрофлот" перевез двух амурских тигриц с Дальнего Востока в Москву
Вчера, 11:50
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала