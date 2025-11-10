Рейтинг@Mail.ru
Долиной угрожали убийством из-за дела об афере с квартирой, заявила адвокат - РИА Новости, 10.11.2025
11:51 10.11.2025
Долиной угрожали убийством из-за дела об афере с квартирой, заявила адвокат
Долиной угрожали убийством из-за дела об афере с квартирой, заявила адвокат

БАЛАШИХА (Московская обл.), 10 ноя - РИА Новости. Неизвестные угрожали убийством певице Ларисе Долиной из-за дела об афере с ее квартирой, заявила адвокат артистки в Балашихинском горсуде Московской области, начавшем рассмотрение дела.
"В адрес меня и моей доверительницы поступали угрозы убийством, если дело не будет прекращено. Возбуждены уголовные дела, сейчас они приостановлены", - сказала адвокат.
