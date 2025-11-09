https://ria.ru/20251109/zhuk-2053827418.html
"Кошмарят россиян". СМИ сообщили об атаках ядовитых существ на туристов
"Кошмарят россиян". СМИ сообщили об атаках ядовитых существ на туристов - РИА Новости, 09.11.2025
"Кошмарят россиян". СМИ сообщили об атаках ядовитых существ на туристов
Во Вьетнаме тайфун "Калмаэги" спровоцировал размножение и атаки ядовитых насекомых томкатов на людей, передает Life. РИА Новости, 09.11.2025
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Во Вьетнаме тайфун "Калмаэги" спровоцировал размножение и атаки ядовитых насекомых томкатов на людей, передает Life
"Ядовитые жуки томкаты кошмарят россиян после урагана "Калмаэги" во Вьетнаме
: полчища насекомых забираются через щели и оставляют ожоги на коже", — говорится в сообщении.
По словам одного из российских туристов, в один день он не смог выйти в коридор отеля, поскольку "томкатов там тьма".
Отмечается, что жуки не кусают, а выделяют токсин педерин, вызывающий сильные ожоги, зуд и волдыри. Считается, что яд томкатов токсичнее яда кобры.
Другие наблюдаемые после укуса томката симптомы — боль в суставах, тошнота, лихорадка.
Томкаты —маленькие хищные насекомые, чаще всего окрашенные в черно-коричневые тона. По виду они напоминают муравьев.
Ранее сообщалось, что несколько российских туристов, вернувшихся с островов Укулас и Тинаду на Мальдивах
, подхватили смертельно опасную лихорадку Денге — вирусную инфекцию, которую переносят комары. По рассказам пострадавших, болезнь проявилась буквально за несколько дней до вылета в Россию
. Местные жители и туристы отметили, что на Мальдивах в последние месяцы стало гораздо больше комаров.