"Кошмарят россиян". СМИ сообщили об атаках ядовитых существ на туристов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Во Вьетнаме тайфун "Калмаэги" спровоцировал размножение и атаки ядовитых насекомых томкатов на людей, передает Во Вьетнаме тайфун "Калмаэги" спровоцировал размножение и атаки ядовитых насекомых томкатов на людей, передает Life

"Ядовитые жуки томкаты кошмарят россиян после урагана "Калмаэги" во Вьетнаме : полчища насекомых забираются через щели и оставляют ожоги на коже", — говорится в сообщении.

По словам одного из российских туристов, в один день он не смог выйти в коридор отеля, поскольку "томкатов там тьма".

Отмечается, что жуки не кусают, а выделяют токсин педерин, вызывающий сильные ожоги, зуд и волдыри. Считается, что яд томкатов токсичнее яда кобры.

Другие наблюдаемые после укуса томката симптомы — боль в суставах, тошнота, лихорадка.

Томкаты —маленькие хищные насекомые, чаще всего окрашенные в черно-коричневые тона. По виду они напоминают муравьев.