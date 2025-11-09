Рейтинг@Mail.ru
"Кошмарят россиян". СМИ сообщили об атаках ядовитых существ на туристов
Туризм
 
21:24 09.11.2025 (обновлено: 21:46 09.11.2025)
"Кошмарят россиян". СМИ сообщили об атаках ядовитых существ на туристов
"Кошмарят россиян". СМИ сообщили об атаках ядовитых существ на туристов
"Кошмарят россиян". СМИ сообщили об атаках ядовитых существ на туристов
Во Вьетнаме тайфун "Калмаэги" спровоцировал размножение и атаки ядовитых насекомых томкатов на людей, передает Life. РИА Новости, 09.11.2025
"Кошмарят россиян". СМИ сообщили об атаках ядовитых существ на туристов

SHOT: во Вьетнаме тайфун спровоцировал атаки ядовитых жуков на туристов

© Соцсети Ядовитый жук томкат
Ядовитый жук томкат - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Соцсети
Ядовитый жук томкат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Во Вьетнаме тайфун "Калмаэги" спровоцировал размножение и атаки ядовитых насекомых томкатов на людей, передает Life.
"Ядовитые жуки томкаты кошмарят россиян после урагана "Калмаэги" во Вьетнаме: полчища насекомых забираются через щели и оставляют ожоги на коже", — говорится в сообщении.
По словам одного из российских туристов, в один день он не смог выйти в коридор отеля, поскольку "томкатов там тьма".
Отмечается, что жуки не кусают, а выделяют токсин педерин, вызывающий сильные ожоги, зуд и волдыри. Считается, что яд томкатов токсичнее яда кобры.
Другие наблюдаемые после укуса томката симптомы — боль в суставах, тошнота, лихорадка.
Томкаты —маленькие хищные насекомые, чаще всего окрашенные в черно-коричневые тона. По виду они напоминают муравьев.
Ранее сообщалось, что несколько российских туристов, вернувшихся с островов Укулас и Тинаду на Мальдивах, подхватили смертельно опасную лихорадку Денге — вирусную инфекцию, которую переносят комары. По рассказам пострадавших, болезнь проявилась буквально за несколько дней до вылета в Россию. Местные жители и туристы отметили, что на Мальдивах в последние месяцы стало гораздо больше комаров.
