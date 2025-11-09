Рейтинг@Mail.ru
В Химках за 6 месяцев вакцинировали около двух тысяч домашних животных - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/zhivotnye-2053795894.html
В Химках за 6 месяцев вакцинировали около двух тысяч домашних животных
В Химках за 6 месяцев вакцинировали около двух тысяч домашних животных - РИА Новости, 09.11.2025
В Химках за 6 месяцев вакцинировали около двух тысяч домашних животных
В подмосковных Химках ветеринары за шесть месяцев вакцинировали почти две тысячи домашних животных, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T16:19:00+03:00
2025-11-09T16:19:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053795586_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_8d8c47eb48a9da036a3540bd2347c8f5.jpg
https://ria.ru/20251109/sezd-2053795078.html
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053795586_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_33181965dc9428e684983625da5263bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье)
Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье)
В Химках за 6 месяцев вакцинировали около двух тысяч домашних животных

Мобильные пункты Госветслужбы вакцинировали в Химках 2 тысячи собак и кошек

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации городского округа ХимкиВ Химках за 6 месяцев вакцинировали около двух тысяч домашних животных
В Химках за 6 месяцев вакцинировали около двух тысяч домашних животных - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации городского округа Химки
В Химках за 6 месяцев вакцинировали около двух тысяч домашних животных
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В подмосковных Химках ветеринары за шесть месяцев вакцинировали почти две тысячи домашних животных, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С апреля мобильные пункты Госветслужбы принимали животных в парках Московской области.
Провести вакцинацию кошек и собак от бешенства и других болезней можно было прямо во время прогулки без предварительной записи. Кроме того, специалисты регистрировали питомцев в едином региональном реестре и чипировали около тысячи животных.
Мобильные ветпункты вернутся в городские парки весной следующего года.
IX Съезд терапевтов Московской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Врачи Химок приняли участие в IX Съезде терапевтов Московской области
16:15
 
Химки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала