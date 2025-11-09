В Химках за 6 месяцев вакцинировали около двух тысяч домашних животных

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В подмосковных Химках ветеринары за шесть месяцев вакцинировали почти две тысячи домашних животных, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Провести вакцинацию кошек и собак от бешенства и других болезней можно было прямо во время прогулки без предварительной записи. Кроме того, специалисты регистрировали питомцев в едином региональном реестре и чипировали около тысячи животных.