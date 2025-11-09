https://ria.ru/20251109/zhivotnye-2053795894.html
В Химках за 6 месяцев вакцинировали около двух тысяч домашних животных
В подмосковных Химках ветеринары за шесть месяцев вакцинировали почти две тысячи домашних животных, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 09.11.2025
