Cуд 27 ноября рассмотрит жалобу Лурье на передачу квартиры Долиной - РИА Новости, 09.11.2025
04:38 09.11.2025
Cуд 27 ноября рассмотрит жалобу Лурье на передачу квартиры Долиной
жилье, москва, йошкар-ола, тольятти, лариса долина, московский городской суд
Жилье, Москва, Йошкар-Ола, Тольятти, Лариса Долина, Московский городской суд
Лариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Кассационный суд 27 ноября рассмотрит жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы Лурье П. А. назначено на 27 ноября 2025 года", - следует из данных.
Певица Лариса Долина
Появились подробности по делу Долиной
4 ноября, 11:06
4 ноября, 11:06
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Мосгорсуд признал это решение законным и отклонил апелляционную жалобу Лурье.
Иск Долиной о признании сделки недействительной и встречный иск покупательницы Лурье о выселении певицы были объединены в одно производство. Процесс длится около полугода. Требования Лурье не были удовлетворены.
Представители сторон на протяжении рассмотрения исков в суде отказывались комментировать журналистам процесс, ссылавшись на подписку о неразглашении.
Спектакль С любимыми не расставайтесь в Театре Олега Табакова
Эксперты: дело о квартире Ларисы Долиной осложнило сделки на вторичке
31 октября, 05:00
31 октября, 05:00
Ранее Долина сообщала, что оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывала, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.
По делу об афере с квартирой Долиной на скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. Все они находятся в СИЗО.
Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года совершили хищение путем обмана денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей. Они также лишили Долину права на жилое помещение - квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
Сперва задержали Цырульникову, выполнявшую роль курьера. Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Леонтьева и давал ему указания, на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей.
В конце декабря был арестован четвёртый фигурант. 20-летний житель Тольятти Основа, как сообщала прокуратура, оформил на свое имя банковскую карту, с нее он в Перми обналичил 2,7 миллиона рублей, которые затем перевел соучастникам.
В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей.
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского суда Москвы
Фигурантка дела Долиной представилась певице ректором
26 октября, 01:11
26 октября, 01:11
 
ЖильеМоскваЙошкар-ОлаТольяттиЛариса ДолинаМосковский городской суд
 
 
