Cуд 27 ноября рассмотрит жалобу Лурье на передачу квартиры Долиной

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Кассационный суд 27 ноября рассмотрит жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы Лурье П. А. назначено на 27 ноября 2025 года", - следует из данных.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Мосгорсуд признал это решение законным и отклонил апелляционную жалобу Лурье.

Иск Долиной о признании сделки недействительной и встречный иск покупательницы Лурье о выселении певицы были объединены в одно производство. Процесс длится около полугода. Требования Лурье не были удовлетворены.

Представители сторон на протяжении рассмотрения исков в суде отказывались комментировать журналистам процесс, ссылавшись на подписку о неразглашении.

Ранее Долина сообщала, что оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывала, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.

По делу об афере с квартирой Долиной на скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. Все они находятся в СИЗО.

Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы.

По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года совершили хищение путем обмана денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей. Они также лишили Долину права на жилое помещение - квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.

Сперва задержали Цырульникову, выполнявшую роль курьера. Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Леонтьева и давал ему указания, на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей.

В конце декабря был арестован четвёртый фигурант. 20-летний житель Тольятти Основа, как сообщала прокуратура, оформил на свое имя банковскую карту, с нее он в Перми обналичил 2,7 миллиона рублей, которые затем перевел соучастникам.