"Смерть Зеленского". В Раде вынесли приговор киевскому режиму - РИА Новости, 10.11.2025
20:07 09.11.2025 (обновлено: 09:13 10.11.2025)
"Смерть Зеленского". В Раде вынесли приговор киевскому режиму
"Смерть Зеленского". В Раде вынесли приговор киевскому режиму - РИА Новости, 10.11.2025
"Смерть Зеленского". В Раде вынесли приговор киевскому режиму
Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским спровоцировал противостояние с собственным народом из-за проводимых репрессий, написал народный депутат Верховной РИА Новости, 10.11.2025
Дмитрук: репрессии вылились в противостояние украинцев с режимом Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским спровоцировал противостояние с собственным народом из-за проводимых репрессий, написал народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Постепенно смерть Зеленского стучит в каждый дом. Сегодня репрессии перешли на другой уровень. Внутреннее противостояние назревает постепенно, шаг за шагом. И теперь оно касается все большего числа людей", — заявил Дмитрук.
По словам депутата, ушедшие с фронта мужчины — их уже более 300 тысяч — объединены ненавистью к режиму и жаждой справедливости, а действия ТЦК и полиции вызывают рост гражданского противостояния.
"В какой форме оно произойдет — протест, массовое движение или политический приговор — покажет время. Но одно ясно уже сейчас: режим Зеленского и партия войны в целом получат свою жесткую, справедливую оценку. Неотвратимо", — заключил Дмитрук.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
