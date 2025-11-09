"Смерть Зеленского". В Раде вынесли приговор киевскому режиму

По словам депутата, ушедшие с фронта мужчины — их уже более 300 тысяч — объединены ненавистью к режиму и жаждой справедливости, а действия ТЦК и полиции вызывают рост гражданского противостояния.

"В какой форме оно произойдет — протест, массовое движение или политический приговор — покажет время. Но одно ясно уже сейчас: режим Зеленского и партия войны в целом получат свою жесткую, справедливую оценку. Неотвратимо", — заключил Дмитрук.