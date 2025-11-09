МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Самой популярной реакцией в украинских пабликах на любую публикацию с заявлением Владимира Зеленского стал смайлик в виде клоуна, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Это наглядно показывает отношение к киевскому режиму в украинском обществе. Этого не могут не замечать и кураторы киевского режима, которые потихоньку начинают сливать надоевшую марионетку", - сказал представитель силовых структур.