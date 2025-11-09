Рейтинг@Mail.ru
Украинцы реагируют смайликом "клоун" на любые публикации о Зеленском - РИА Новости, 09.11.2025
13:23 09.11.2025 (обновлено: 14:32 09.11.2025)
Украинцы реагируют смайликом "клоун" на любые публикации о Зеленском
Украинцы реагируют смайликом "клоун" на любые публикации о Зеленском - РИА Новости, 09.11.2025
Украинцы реагируют смайликом "клоун" на любые публикации о Зеленском
Самой популярной реакцией в украинских пабликах на любую публикацию с заявлением Владимира Зеленского стал смайлик в виде клоуна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.11.2025
в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина
В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинцы реагируют смайликом "клоун" на любые публикации о Зеленском

Украинцы чаще ставят смайлы в виде клоуна на публикации о Зеленском в пабликах

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Самой популярной реакцией в украинских пабликах на любую публикацию с заявлением Владимира Зеленского стал смайлик в виде клоуна, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Если взглянуть на украинские паблики, можно заметить одну интересную особенность: самой популярной реакцией на любой пост с заявлением Зеленского является клоун", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что также "достается" и приближенным Зеленского, в частности, командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди ("Мадяр").
"Это наглядно показывает отношение к киевскому режиму в украинском обществе. Этого не могут не замечать и кураторы киевского режима, которые потихоньку начинают сливать надоевшую марионетку", - сказал представитель силовых структур.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Украине теперь нужно продержаться всего один год
5 ноября, 08:00
 
