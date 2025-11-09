https://ria.ru/20251109/zelenskiy-2053783622.html
Украинцы реагируют смайликом "клоун" на любые публикации о Зеленском
Самой популярной реакцией в украинских пабликах на любую публикацию с заявлением Владимира Зеленского стал смайлик в виде клоуна, сообщили РИА Новости в...
Украинцы реагируют смайликом "клоун" на любые публикации о Зеленском
Украинцы чаще ставят смайлы в виде клоуна на публикации о Зеленском в пабликах
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Самой популярной реакцией в украинских пабликах на любую публикацию с заявлением Владимира Зеленского стал смайлик в виде клоуна, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Если взглянуть на украинские паблики, можно заметить одну интересную особенность: самой популярной реакцией на любой пост с заявлением Зеленского
является клоун", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что также "достается" и приближенным Зеленского
, в частности, командующему силами беспилотных систем ВСУ
Роберту Бровди ("Мадяр").
"Это наглядно показывает отношение к киевскому режиму в украинском обществе. Этого не могут не замечать и кураторы киевского режима, которые потихоньку начинают сливать надоевшую марионетку", - сказал представитель силовых структур.