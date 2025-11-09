Рейтинг@Mail.ru
Минобороны страны НАТО, граничащей с Россией, сделало громкое заявление - РИА Новости, 09.11.2025
12:26 09.11.2025 (обновлено: 14:43 09.11.2025)
Минобороны страны НАТО, граничащей с Россией, сделало громкое заявление
Минобороны страны НАТО, граничащей с Россией, сделало громкое заявление - РИА Новости, 09.11.2025
Минобороны страны НАТО, граничащей с Россией, сделало громкое заявление
Глава Министерства обороны Латвии Андрис Спрудс в социальной сети X назвал свою страну дроновой сверхдержавой. РИА Новости, 09.11.2025
Минобороны страны НАТО, граничащей с Россией, сделало громкое заявление

Глава Минобороны Латвии Спрудс назвал свою страну дроновой сверхдержавой

Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Министерства обороны Латвии Андрис Спрудс в социальной сети X назвал свою страну дроновой сверхдержавой.
"Латвия доказывает, что она — сверхдержава в области дронов!" — написал он.
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Германии обратились к Украине с призывом после энергетического коллапса
10:18
Спрудс утверждает, что его страна наладила полный цикл экосистемы БПЛА, что подразумевает их производство, тестирование и подготовку операторов.
Латвия поставляет Украине беспилотники с лета 2024 года, первая партия состояла из 500 дронов.
Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Венгрии выступили с предупреждением Зеленскому после коллапса на Украине
08:58
 
