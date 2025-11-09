https://ria.ru/20251109/zayavlenie-2053769285.html
Минобороны страны НАТО, граничащей с Россией, сделало громкое заявление
Глава Министерства обороны Латвии Андрис Спрудс в социальной сети X назвал свою страну дроновой сверхдержавой. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T12:26:00+03:00
