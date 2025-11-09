Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье задержали китайца, пытавшегося вывезти 15 слитков с золотом - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/zabajkale-2053753646.html
В Забайкалье задержали китайца, пытавшегося вывезти 15 слитков с золотом
В Забайкалье задержали китайца, пытавшегося вывезти 15 слитков с золотом - РИА Новости, 09.11.2025
В Забайкалье задержали китайца, пытавшегося вывезти 15 слитков с золотом
Суд в Забайкальском крае конфисковал в доход государства 15 слитков с драгметаллами, в которых содержалось 5,5 килограмма химически чистого золота на почти 50... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T09:23:00+03:00
2025-11-09T09:23:00+03:00
китай
россия
евразийский экономический союз
забайкальский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20251107/zabaykale-2053349197.html
https://ria.ru/20251106/sud-2053196866.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, евразийский экономический союз, забайкальский краевой суд
Китай, Россия, Евразийский экономический союз, Забайкальский краевой суд
В Забайкалье задержали китайца, пытавшегося вывезти 15 слитков с золотом

Суд в Забайкалье конфисковал у гражданина КНР слитки с золотом на 50 млн рублей

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Суд в Забайкальском крае конфисковал в доход государства 15 слитков с драгметаллами, в которых содержалось 5,5 килограмма химически чистого золота на почти 50 миллионов рублей, слитки гражданин Китая хотел провезти в КНР в тайнике автобуса, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что к гражданину Китая Ли Бинсэню, работающему водителем туристического автобуса, в июле в Забайкальске обратился ранее незнакомый ему соотечественник. Мужчина попросил водителя провезти слитки золота в Китай в тайнике автобуса за денежное вознаграждение в 2 тысячи юаней (примерно 23 тысячи рублей).
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Двух жителей Забайкалья будут судить за контрабанду леса в Китай
7 ноября, 09:30
На границе РФ в ходе таможенного досмотра в автобусе были обнаружены слитки с золотом, хотя гражданин КНР заявлял таможенному контролю, что не перевозит подлежащие обязательному декларированию драгметаллы, сообщается в материалах.
В отношении Ли Бинсэня возбудили уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере. Экспертизой было установлено, что 15 слитков изготовлены в том числе из сплава 5598,54 грамма золота и 1104,36 грамма серебра, стоимость по состоянию на момент совершения преступления химически чистого золота составила 47 283 710 рублей, серебра - 103 235 рублей, следует из материалов.
Фигурант дела, как говорится в материалах, признал вину. В сентябре его приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей. Суд также решил оставить слитки в камере хранения вещдоков Читинской таможни до рассмотрения уголовного дела в отношении неустановленного лица, то есть гражданина Китая, передавшего золото водителю.
Приговор, однако, обжаловало обвинение, посчитав, что слитки нужно конфисковать и обратить в доход государства. Представители прокуратуры со ссылкой на постановление Пленума Верховного Суда РФ указали, что имущество, являющееся предметом контрабанды, подлежит конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства.
Забайкальский краевой суд согласился с этими доводами и в конце октября изменил приговор – слитки были конфискованы в доход РФ, заключается в материалах.
Аэропорт Казани - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Казани контрабандист пытался ввезти изделия из кожи редких рептилий
6 ноября, 15:01
 
КитайРоссияЕвразийский экономический союзЗабайкальский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала