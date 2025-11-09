Хуситы начали суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу ЦРУ и "Моссада"

КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) начало суд над 21 обвиняемым по делу о шпионаже в пользу США, Израиля и Саудовской Аравии, передает подконтрольное хуситам агентство Saba.
Ранее МВД хуситов заявило о раскрытии шпионской сети, которой якобы руководили из ЦРУ, "Моссада" и разведслужбы Саудовской Аравии.
"Специализированный уголовный суд в столице Сане начал сегодня (в воскресенье – ред.) первое заседание суда над обвиняемыми в рамках дела о шпионской сети совместного оперативного штаба разведки США, "Моссада" и саудовской разведки, базирующегося в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что в ходе заседания 21 задержанному были предъявлены обвинения в рамках данного дела, включая предоставление информации о местонахождении и передвижении лидеров хуситов, выдачу секретов в сфере безопасности и размещение камер наблюдения.
Хуситы 3 сентября обвинили задержанных сотрудников представительств организаций ООН в стране в шпионаже в пользу Израиля и причастности к убийству премьера созданного представителями "Ансар Алла" на подконтрольных территориях правительства и нескольких министров в результате израильских ударов по Сане.
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 7 октября заявил, что хуситы задержали еще девятерых сотрудников организации. До этого Всемирная продовольственная программа (ВПП) Организации Объединенных Наций объявила, что представители "Ансар Алла" задержали одного из ее сотрудников в Сане, а также нескольких работников в других частях страны.
СМИ: более 40 сотрудников ООН предстанут перед судом хуситов
1 ноября, 00:48