Хуситы начали суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу ЦРУ и "Моссада" - РИА Новости, 09.11.2025
23:50 09.11.2025
Хуситы начали суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу ЦРУ и "Моссада"
Хуситы начали суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу ЦРУ и "Моссада"
в мире
израиль
сана
сша
ансар алла
оон
моссад
в мире, израиль, сана, сша, ансар алла, оон, моссад
В мире, Израиль, Сана, США, Ансар Алла, ООН, Моссад
Хуситы начали суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу ЦРУ и "Моссада"

Хуситы начали суд над обвиняемыми в шпионаже на США, Израиль и Саудовскую Аравию

© AP Photo / Hani MohammedХуситы в Сане, Йемен
Хуситы в Сане, Йемен. Архивное фото
КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) начало суд над 21 обвиняемым по делу о шпионаже в пользу США, Израиля и Саудовской Аравии, передает подконтрольное хуситам агентство Saba.
Ранее МВД хуситов заявило о раскрытии шпионской сети, которой якобы руководили из ЦРУ, "Моссада" и разведслужбы Саудовской Аравии.
"Специализированный уголовный суд в столице Сане начал сегодня (в воскресенье – ред.) первое заседание суда над обвиняемыми в рамках дела о шпионской сети совместного оперативного штаба разведки США, "Моссада" и саудовской разведки, базирующегося в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что в ходе заседания 21 задержанному были предъявлены обвинения в рамках данного дела, включая предоставление информации о местонахождении и передвижении лидеров хуситов, выдачу секретов в сфере безопасности и размещение камер наблюдения.
Ранее МИД хуситов сообщал, что более 40 задержанных сотрудников ООН, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем, вскоре предстанут перед судом.
Хуситы 3 сентября обвинили задержанных сотрудников представительств организаций ООН в стране в шпионаже в пользу Израиля и причастности к убийству премьера созданного представителями "Ансар Алла" на подконтрольных территориях правительства и нескольких министров в результате израильских ударов по Сане.
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 7 октября заявил, что хуситы задержали еще девятерых сотрудников организации. До этого Всемирная продовольственная программа (ВПП) Организации Объединенных Наций объявила, что представители "Ансар Алла" задержали одного из ее сотрудников в Сане, а также нескольких работников в других частях страны.
В мире, Израиль, Сана, США, Ансар Алла, ООН, Моссад
 
 
