В Сумской области прогремело несколько взрывов

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в воскресенье в Ромнах в Сумской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По сведениям телеканала, в воскресенье в городе уже звучал взрыв.
"Еще два взрыва прогремели в Ромнах... Взрыв в Ромнах", - говорится в сообщениях в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
