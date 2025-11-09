https://ria.ru/20251109/vsu-2053800643.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 09.11.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.11.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы