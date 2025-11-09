Рейтинг@Mail.ru
Военные ВСУ сдаются в плен в районе Красноармейска, заявил Пушилин
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 09.11.2025 (обновлено: 14:10 09.11.2025)
Военные ВСУ сдаются в плен в районе Красноармейска, заявил Пушилин
Боевики ВСУ, попавшие в окружение в районе Красноармейска и Димитрова, не выдерживают натиска российских войск и сдаются в плен, заявил глава ДНР Денис Пушилин... РИА Новости, 09.11.2025
Украинский военнопленный: "Боевики ВСУ получают инструкции "чуть ли не убивать" мирных жителей"
Боевики ВСУ получают инструкции "чуть ли не убивать" мирных жителей, рассказал попавший в плен на Красноармейском направлении украинский военный.
2025-11-09T12:33
true
PT0M27S
Военнопленный — об уничтожении российскими войсками целых рот ВСУ на Красноармейском направлении
"Много погибло, наверное, сотни". Российские войска на Красноармейском направлении уничтожают целые роты ВСУ, рассказал пленный украинский военный.
2025-11-09T12:33
true
PT2M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_de5b1dff7ad3e030bed4e63d43c0f2fd.jpg
1920
1920
true
Пушилин: военные ВСУ сдаются в плен в районе Красноармейска и Димитрова

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Боевики ВСУ, попавшие в окружение в районе Красноармейска и Димитрова, не выдерживают натиска российских войск и сдаются в плен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, опубликованном в его Telegram-канале.
"Несмотря на то что противник предпринимает много попыток и деблокировать, и контратаковать, и очень громко об этом расписывает, наши ребята знают, что делать, и проводят свою работу достаточно грамотно. Командование выстроило стратегию. <...> Мы видим, что охват был осуществлен достаточно грамотно, и противник, практически находясь в окружении, не имеет возможности полноценно выдерживать тот натиск и сдается в плен", — рассказал он.
Проведенная ГУР Украины высадка десанта к северу от Красноармейска - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
ВС России уничтожили украинский десант при высадке около Красноармейска
1 ноября, 12:42
По словам Пушилина, Красноармейско-Димитровская агломерация — одна из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения. В центре внимания властей ДНР находятся мирные жители, которых необходимо спасти из освобождаемых населенных пунктов и оказать им необходимую помощь.

Окружение ВСУ

К концу октября группировка "Центр" завершила окружение украинских войск в районе Красноармейска и Димитрова.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

По последним данным Минобороны, в Красноармейске российские военные ведут наступление в микрорайоне Динас, а также уничтожают формирования противника в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны.
В Димитрове бойцы "Центра" продолжили активное наступление в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и в направлении микрорайона Западный.
За сутки потери ВСУ в этой агломерации составили:
  • более 275 боевиков;
  • два танка;
  • четыре ББМ;
  • пикап;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАндрей РуденкоВооруженные силы УкраиныДимитровКрасноармейскБезопасность
 
 
