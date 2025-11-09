https://ria.ru/20251109/vsu-2053742967.html
В Сумской области провалились попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ
В Сумской области провалились попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ
ВСУ провалили две попытки выдвижения штурмовых групп в районах Андреевки и Алексеевки Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 09.11.2025
В Сумской области провалились попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ
