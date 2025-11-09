https://ria.ru/20251109/vsu-2053742797.html
В Сумскую область перебросили нацбат ВСУ
В Сумскую область перебросили нацбат ВСУ - РИА Новости, 09.11.2025
В Сумскую область перебросили нацбат ВСУ
Понесший большие потери в ходе "курской авантюры" штурмовой батальон "Арей" 129-й бригады ВСУ переброшен в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T06:36:00+03:00
2025-11-09T06:36:00+03:00
2025-11-09T06:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
https://ria.ru/20251109/vsu-2053742425.html
сумская область
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Сумскую область перебросили нацбат ВСУ
В Сумскую область перебросили нацбат ВСУ "Арей"