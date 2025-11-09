Столтенберг оценил возможность Третьей мировой войны из-за Украины

«

"Если в воздухе окажется российский самолет или вертолет, мы должны будем его сбить, и тогда мы окажемся в состоянии полноценной войны между НАТО и Россией. А мы этого делать не хотим... Как сказал (Джо. — Прим. Ред.) Байден, который в то время был президентом США, мы не пойдем на риск Третьей мировой войны ради Украины", — заявил Столтенберг.