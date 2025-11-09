Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг оценил возможность Третьей мировой войны из-за Украины - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:01 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/voyna-2053738950.html
Столтенберг оценил возможность Третьей мировой войны из-за Украины
Столтенберг оценил возможность Третьей мировой войны из-за Украины - РИА Новости, 09.11.2025
Столтенберг оценил возможность Третьей мировой войны из-за Украины
Бывший генеральный секретарь НАТО и действующий глава минфина Норвегии Йенс Столтенберг заявил в интервью британской газете Times, что Североатлантический... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T05:01:00+03:00
2025-11-09T05:01:00+03:00
в мире
украина
россия
норвегия
йенс столтенберг
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883446814_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_67d48848aa06d34716495b48c3838cbc.jpg
https://ria.ru/20251109/stoltenberg-2053738710.html
украина
россия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883446814_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_854da7465d300f267fd16f4adf2498cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, норвегия, йенс столтенберг, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Россия, Норвегия, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, НАТО
Столтенберг оценил возможность Третьей мировой войны из-за Украины

Столтенберг: НАТО не станет провоцировать Третью мировую войну из-за Украины

© AP Photo / Mindaugas KulbisБывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО и действующий глава минфина Норвегии Йенс Столтенберг заявил в интервью британской газете Times, что Североатлантический альянс не станет провоцировать начало Третьей мировой войны из-за Украины.
По словам Столтенберга, в феврале 2022 года он отказал Владимиру Зеленскому в установлении бесполетной зоны над Украиной, так как тогда НАТО пришлось бы ударить по системам ПВО в России и Белоруссии.
«

"Если в воздухе окажется российский самолет или вертолет, мы должны будем его сбить, и тогда мы окажемся в состоянии полноценной войны между НАТО и Россией. А мы этого делать не хотим... Как сказал (Джо. — Прим. Ред.) Байден, который в то время был президентом США, мы не пойдем на риск Третьей мировой войны ради Украины", — заявил Столтенберг.

Бывший генсек добавил, что считает правильным нынешний подход НАТО к конфликту, при котором альянс не отправляет на Украину войска.
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Столтенберг заявил, что боялся распада НАТО из-за угрозы выхода США
04:57
 
В миреУкраинаРоссияНорвегияЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала