В Воронеже произошел пожар на коммунальном объекте

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Возгорание на коммунальном объекте в Воронеже произошло из-за атаки БПЛА, предварительно, пострадавших нет, пожар потушен, сообщает губернатор Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурными средствами РЭБ в небе над Воронежем было подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. На одном из коммунальных объектов возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. В связи с возгоранием по соображениям технологической безопасности принимались временные меры, из-за которых в некоторых домах могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления. В ближайшее время температура теплоносителя в этих домах будет приходить в норму", - написал Гусев в своем Telegram-канале

Отмечается, что на короткий период была приостановлена подача электроэнергии на некоторые территории города, сейчас потребители получают ее в штатном режиме.