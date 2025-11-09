Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже произошел пожар на коммунальном объекте - РИА Новости, 09.11.2025
08:09 09.11.2025
В Воронеже произошел пожар на коммунальном объекте
В Воронеже произошел пожар на коммунальном объекте - РИА Новости, 09.11.2025
В Воронеже произошел пожар на коммунальном объекте
Возгорание на коммунальном объекте в Воронеже произошло из-за атаки БПЛА, предварительно, пострадавших нет, пожар потушен, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T08:09:00+03:00
2025-11-09T08:09:00+03:00
происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже произошел пожар на коммунальном объекте

В Воронеже произошел пожар на коммунальном объекте из-за атаки БПЛА

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Возгорание на коммунальном объекте в Воронеже произошло из-за атаки БПЛА, предварительно, пострадавших нет, пожар потушен, сообщает губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными средствами РЭБ в небе над Воронежем было подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. На одном из коммунальных объектов возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. В связи с возгоранием по соображениям технологической безопасности принимались временные меры, из-за которых в некоторых домах могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления. В ближайшее время температура теплоносителя в этих домах будет приходить в норму", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на короткий период была приостановлена подача электроэнергии на некоторые территории города, сейчас потребители получают ее в штатном режиме.
"Также на территории одного из предприятий строительной отрасли посечена кровля и частично выбиты стекла в ряде зданий, повреждены несколько автомобилей и внутренние сети отопления", - добавил губернатор.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала