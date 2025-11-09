Володин перечислил правила долголетия по мнению ИИ

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что согласно мнению искусственного интеллекта главный фактор долголетия — низкий уровень хронического стресса.

"Искусственный интеллект (ИИ) проанализировал данные о долгожителях и выдал неожиданный вывод: Не диета. Не спорт. Не генетика. Главный фактор долголетия — низки уровень хронического стресса. Всё остальное вторично", - написал он в своем канале в Max.

Председатель Госдумы добавил, что можно правильно питаться, заниматься спортом, не пить и не курить, но если человек живёт в постоянном стрессе, он уйдёт в 60 лет.

"ИИ объяснил: хронический стресс — это не нервная работа и не финансовые проблемы. Это внутренний конфликт между тем, кто вы есть, и тем, кем пытаетесь казаться. Если вы живёте не своей жизнью — организм находится в круглосуточном режиме напряжения. В этом случае кортизол разрушает всё: сосуды, иммунитет, мозг", - пояснил Володин

По словам председателя Госдумы, искусственный интеллект, анализируя долгожителей, пришёл к выводу, что продолжительность их жизни не связана с природно-климатическими особенностями территорий, где они живут, питанием.

"Главное, что они живут в гармонии с собой, без внутренних противоречий", - подчеркнул он.

Володин перечислил несколько правил долголетия по мнению ИИ.

"Первое правило долголетия, по мнению ИИ, — делайте то, что не вызывает внутреннего сопротивления", - сказал Володин.

Он отметил, что если человек каждый день находится в токсичной среде, то он получит ускоренное старение на клеточном уровне.

"Второе правило: перестаньте "копить на потом". Живите сегодня так, как планировали на пенсии. Большинство людей откладывают жизнь на "когда выйду на пенсию". Но к пенсии приходят больными, измотанными, неспособными наслаждаться", - заявил он.

В качестве третьего правила Володин отметил социальные связи.

"Одиночество по уровню вреда равно курению 15 сигарет в день. Люди с крепкими социальными связями живут на 50% дольше", - рассказал он.

Также Володин отметил, что, по мнению ИИ, люди с чёткими, понятными жизненными целями живут в среднем на семь лет дольше.

"Пятое правило: прекратите гнаться за "оптимизацией" здоровья. Парадокс: люди, одержимые ЗОЖ, живут меньше, чем те, кто живёт интуитивно. Почему? Потому что одержимость здоровьем равна стрессу, что равно высокому кортизолу", - подчеркнул председатель Госдумы.

Он добавил, что долгожители едят, что хотят, при этом как правило, это простая, натуральная еда.

"Шестое правило: двигайтесь естественно, а не насильно. ИИ показал: долгожители не ходят в спортзал. Они просто много ходят пешком, работают в саду, поднимаются по лестницам", - отмети он.

Седьмое правило, по словам Володина, заключается в том, чтобы спать, когда хочется, есть, когда голоден, останавливаться, когда устал.

"Долгожители не живут по расписанию. Они живут по сигналам тела. Современный человек игнорирует все сигналы: "потерпи, доделаю". Тело терпит годами, а потом ломается одномоментно", - рассказал председатель Госдумы.

По его словам, главный вывод ИИ заключается в то, что человек не проживет 140 лет, если живёт чужую жизнь.