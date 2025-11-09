Рейтинг@Mail.ru
Володин перечислил правила долголетия по мнению ИИ - РИА Новости, 09.11.2025
13:16 09.11.2025
Володин перечислил правила долголетия по мнению ИИ
Володин перечислил правила долголетия по мнению ИИ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что согласно мнению искусственного интеллекта главный фактор долголетия — низкий уровень хронического стресса. РИА Новости, 09.11.2025
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин перечислил правила долголетия по мнению ИИ

Володин назвал низкий уровень стресса главным фактором долголетия по версии ИИ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что согласно мнению искусственного интеллекта главный фактор долголетия — низкий уровень хронического стресса.
"Искусственный интеллект (ИИ) проанализировал данные о долгожителях и выдал неожиданный вывод: Не диета. Не спорт. Не генетика. Главный фактор долголетия — низки уровень хронического стресса. Всё остальное вторично", - написал он в своем канале в Max.
Председатель Госдумы добавил, что можно правильно питаться, заниматься спортом, не пить и не курить, но если человек живёт в постоянном стрессе, он уйдёт в 60 лет.
"ИИ объяснил: хронический стресс — это не нервная работа и не финансовые проблемы. Это внутренний конфликт между тем, кто вы есть, и тем, кем пытаетесь казаться. Если вы живёте не своей жизнью — организм находится в круглосуточном режиме напряжения. В этом случае кортизол разрушает всё: сосуды, иммунитет, мозг", - пояснил Володин.
По словам председателя Госдумы, искусственный интеллект, анализируя долгожителей, пришёл к выводу, что продолжительность их жизни не связана с природно-климатическими особенностями территорий, где они живут, питанием.
"Главное, что они живут в гармонии с собой, без внутренних противоречий", - подчеркнул он.
Володин перечислил несколько правил долголетия по мнению ИИ.
"Первое правило долголетия, по мнению ИИ, — делайте то, что не вызывает внутреннего сопротивления", - сказал Володин.
Он отметил, что если человек каждый день находится в токсичной среде, то он получит ускоренное старение на клеточном уровне.
"Второе правило: перестаньте "копить на потом". Живите сегодня так, как планировали на пенсии. Большинство людей откладывают жизнь на "когда выйду на пенсию". Но к пенсии приходят больными, измотанными, неспособными наслаждаться", - заявил он.
В качестве третьего правила Володин отметил социальные связи.
"Одиночество по уровню вреда равно курению 15 сигарет в день. Люди с крепкими социальными связями живут на 50% дольше", - рассказал он.
Также Володин отметил, что, по мнению ИИ, люди с чёткими, понятными жизненными целями живут в среднем на семь лет дольше.
"Пятое правило: прекратите гнаться за "оптимизацией" здоровья. Парадокс: люди, одержимые ЗОЖ, живут меньше, чем те, кто живёт интуитивно. Почему? Потому что одержимость здоровьем равна стрессу, что равно высокому кортизолу", - подчеркнул председатель Госдумы.
Он добавил, что долгожители едят, что хотят, при этом как правило, это простая, натуральная еда.
"Шестое правило: двигайтесь естественно, а не насильно. ИИ показал: долгожители не ходят в спортзал. Они просто много ходят пешком, работают в саду, поднимаются по лестницам", - отмети он.
Седьмое правило, по словам Володина, заключается в том, чтобы спать, когда хочется, есть, когда голоден, останавливаться, когда устал.
"Долгожители не живут по расписанию. Они живут по сигналам тела. Современный человек игнорирует все сигналы: "потерпи, доделаю". Тело терпит годами, а потом ломается одномоментно", - рассказал председатель Госдумы.
По его словам, главный вывод ИИ заключается в то, что человек не проживет 140 лет, если живёт чужую жизнь.
"Долголетие - это результат настоящей, полной жизни здесь и сейчас, в которой хочется жить. Знаете, со многими выводами ИИ можно согласиться", - заключил он.
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
