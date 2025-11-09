Объем воды в водохранилищах в иранском Мешхеде упал ниже трех процентов

ТЕГЕРАН, 9 ноя - РИА Новости. Объем воды в водохранилищах Мешхеда – второго по численности населения города в Иране, расположенного на северо-востоке страны – упал ниже 3%, заявил генеральный директор водопроводной компании провинции Хорасан-Резави Хосейн Эсмаилиан.

« "Объем воды в водохранилищах Мешхеда опустился ниже 3%, и, хотя потребление воды в холодное время года сравнительно ниже, настоящая ситуация показывает, что управление водными ресурсами больше не рекомендация, а необходимость", - передает слова Эсмаилиана агентство ISNA.

По состоянию на субботу, подсчитало другое новостное агентство Fars, 19 водохранилищ страны, то есть почти десятая часть от всех действующих в Иране , находятся на грани полного высыхания, их запасы воды составляют меньше 5%.

Генеральный директор водопроводной компании провинции Тегеран Бехзад Парса 2 ноября предупредил, что запасов воды в водохранилище Амир Кабир - одном из пяти основных водохранилищ, обеспечивающих иранскую столицу питьевой водой, - хватит меньше, чем на две недели. В четверг президент Ирана Масуд Пезешкиан объяснил, что кризис с водой в иранской столице усугубляется отсутствием дождей, и, по его словам, город придется эвакуировать, если до третьей декады ноября дожди не выпадут.

Пезешкиан ранее отмечал, что, так как проблема нехватки воды затрагивает все находящиеся под контролем государства сферы общественной жизни, ее решение должно быть комплексным и основательным. По словам президента, для устранения дефицита воды необходимо создавать экспертные комиссии, в которых будут задействованы специалисты и госслужащие из всех связанных с проблемой государственных органов.

Ранее управляющий иранской государственной компанией водных ресурсов Хашем Амини указал, что около половины городского населения Ирана стоят перед проблемой нехватки питьевой воды. По данным, которые привел управляющий, менее чем за 30 лет объем возобновляемых источников с пресной водой в Иране упал со 132 до 90 миллиардов кубометров, то есть более чем на 30%, при этом объем потребления воды в стране увеличился.

В марте Алиабади сообщил, что власти столкнулись с серьезным водным кризисом сразу в четырех провинциях: Хорасан-Резави, Йезд Исфахан и Тегеран. Причиной стали долгие годы засухи на этих территориях. По информации агентства ISNA, помимо перечисленных провинций, в республике есть области, которые также находятся на грани дефицита воды: Хамадан, расположенная в центральной части страны, а также южные провинции Фарс, Хузестан, Керман, Систан и Белуджистан , Хормозган.