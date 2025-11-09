Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд рассказал, ждать ли снег в европейской части России - РИА Новости, 09.11.2025
02:25 09.11.2025 (обновлено: 14:21 09.11.2025)
Вильфанд рассказал, ждать ли снег в европейской части России
Вильфанд рассказал, ждать ли снег в европейской части России
дальний восток, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Дальний Восток, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал, ждать ли снег в европейской части России

Вильфанд: европейская часть России в середине ноября останется без снега

Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Европейская часть России пока останется без снега из-за теплой погоды, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Все равно существенных осадков не ожидается, никакого снега. <...> Но и понижение температуры прогнозируется в начале следующей недели. Но все равно в центре Европейской России это понижение не принесет снега. <...> В субботу и воскресенье выпадет снег на юго-западе Сибирского федерального округа. И вот все эти регионы Дальнего Востока, это же огромная территория Сибири. <...> А вот на европейской территории пока только северо-восток", — сказал Вильфанд.
Он добавил, что в ноябре будет стоять достаточно теплая погода, которая нехарактерна для этого месяца, поэтому пока снега в европейской части России можно не ждать.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Середина ноября в Москве будет теплой, заявил Вильфанд
Вчера, 06:37
 
Дальний ВостокРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
