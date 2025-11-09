https://ria.ru/20251109/vilfand-2053733524.html
Вильфанд рассказал, ждать ли снег в европейской части России
Вильфанд рассказал, ждать ли снег в европейской части России - РИА Новости, 09.11.2025
Вильфанд рассказал, ждать ли снег в европейской части России
Европейская часть России пока останется без снега из-за теплой погоды, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 09.11.2025
Вильфанд рассказал, ждать ли снег в европейской части России
