Вековищев с юношеским рекордом мира победил на ЧР по плаванию
Вековищев с юношеским рекордом мира победил на ЧР по плаванию - РИА Новости, 09.11.2025
Вековищев с юношеским рекордом мира победил на ЧР по плаванию
Григорий Вековищев стал победителем на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани. 09.11.2025
Вековищев с юношеским рекордом мира победил на ЧР по плаванию на короткой воде
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Григорий Вековищев стал победителем на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
Он стал лучшим с юношеским рекордом мира - 3 минуты 36,57 секунды. Он побил достижение Мэттью Сейтса из ЮАР (3.37,92). Серебро завоевал Савелий Лузин (3.39,00), бронзу - Николай Колесников (3.39,47).
На 200 м баттерфляем у мужчин победил Александр Харланов (1.51,37), далее расположились Егор Павлов (1.51,48) и Герман Зажирский (1.54,81). У женщин на аналогичной дистанции победу одержала Полина Малахова (2.07,91), второе место заняла Серафима Фокина (2.08,17), третье - Александра Верменич (2.09,44).
Соревнования завершатся 12 ноября.