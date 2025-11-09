Васильев обратился с советом к бывшим футболистам и работникам "Химок"

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Футболистам и сотрудникам подмосковных "Химок" надо подавать иски в суд и взыскивать с владельца клуба Туфана Садыгова многомесячные долги по заработной плате в установленном законом порядке, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что Садыгов контролировал источники финансирования и осознанно допустил образование существенных задолженностей у клуба "Химки". "Химки" 18 июня объявили о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 9 сентября принял решение признать банкротом АНО "Футбольный клуб "Химки" из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей. В пятницу КДК РФС принял решение пожизненно запретить Садыгову заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, а также признал бизнесмена инвестором клуба.
«
"Как я понимаю, с каждым игроком и сотрудником клуба заключались договоры, в которых фиксировалась определенная сумма заработной платы. И если эти зарплаты не выплачивались на протяжении определенного срока, то, вообще-то, это уже уголовное дело. Я думаю, что если существуют документы, подтверждающие перечисленные нарушения, то этим людям надо подавать иски в суд. И уже суд определит меру вины данного, если можно так сказать, пассажира. Если этот человек еще до сих пор обладает серьезными финансовыми возможностями, то с него все задолженности взыщут в судебном порядке. Это сугубо правовой вопрос, и в нем необходимо разбираться юристам", - сказал Васильев.
После завершения сезона-2024/25 "Химки" не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в "Химках" из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров.
В середине декабря 2024 года Садыгов был задержан, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В июне СМИ сообщили, что Садыгов приобрел за 4 миллиона евро 50% акций "Серик Беледиеспор" и стал председателем совета директоров турецкого клуба.