Рейтинг@Mail.ru
Васильев обратился с советом к бывшим футболистам и работникам "Химок" - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/vasilev-2053763744.html
Васильев обратился с советом к бывшим футболистам и работникам "Химок"
Васильев обратился с советом к бывшим футболистам и работникам "Химок" - РИА Новости, 09.11.2025
Васильев обратился с советом к бывшим футболистам и работникам "Химок"
Футболистам и сотрудникам подмосковных "Химок" надо подавать иски в суд и взыскивать с владельца клуба Туфана Садыгова многомесячные долги по заработной плате в РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T11:47:00+03:00
2025-11-09T11:47:00+03:00
футбол
спорт
артур григорьянц
александр алаев
российский футбольный союз (рфс)
дмитрий васильев
химки
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881506561_0:30:696:422_1920x0_80_0_0_7fd0ee4b242ef25bd11707b3dd26fadd.jpg
/20251107/grigoryants-2053478211.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881506561_37:0:656:464_1920x0_80_0_0_c447c788ae85539b34f3d16b9a8e0068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, артур григорьянц, александр алаев, российский футбольный союз (рфс), дмитрий васильев, химки, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Артур Григорьянц, Александр Алаев, Российский футбольный союз (РФС), Дмитрий Васильев, Химки, Российская премьер-лига (РПЛ)
Футбол
Васильев обратился с советом к бывшим футболистам и работникам "Химок"

Васильев: игрокам и работникам "Химок" надо взыскивать долги с Садыгова в суде

© Фото : Федерация биатлона Санкт-ПетербургаДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : Федерация биатлона Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Футболистам и сотрудникам подмосковных "Химок" надо подавать иски в суд и взыскивать с владельца клуба Туфана Садыгова многомесячные долги по заработной плате в установленном законом порядке, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что Садыгов контролировал источники финансирования и осознанно допустил образование существенных задолженностей у клуба "Химки". "Химки" 18 июня объявили о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 9 сентября принял решение признать банкротом АНО "Футбольный клуб "Химки" из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей. В пятницу КДК РФС принял решение пожизненно запретить Садыгову заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, а также признал бизнесмена инвестором клуба.
«
"Как я понимаю, с каждым игроком и сотрудником клуба заключались договоры, в которых фиксировалась определенная сумма заработной платы. И если эти зарплаты не выплачивались на протяжении определенного срока, то, вообще-то, это уже уголовное дело. Я думаю, что если существуют документы, подтверждающие перечисленные нарушения, то этим людям надо подавать иски в суд. И уже суд определит меру вины данного, если можно так сказать, пассажира. Если этот человек еще до сих пор обладает серьезными финансовыми возможностями, то с него все задолженности взыщут в судебном порядке. Это сугубо правовой вопрос, и в нем необходимо разбираться юристам", - сказал Васильев.
После завершения сезона-2024/25 "Химки" не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в "Химках" из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров.
В середине декабря 2024 года Садыгов был задержан, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В июне СМИ сообщили, что Садыгов приобрел за 4 миллиона евро 50% акций "Серик Беледиеспор" и стал председателем совета директоров турецкого клуба.
Артур Григорьянц - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Долг футбольного клуба "Химки" составляет более миллиарда рублей
7 ноября, 16:20
 
ФутболСпортАртур ГригорьянцАлександр АлаевРоссийский футбольный союз (РФС)Дмитрий ВасильевХимкиРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала