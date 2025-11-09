МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Условия России по завершению конфликта на Украине вполне обоснованны, поскольку касаются выполнения данных Западом обещаний по Донбассу и безопасности самой России, пишет обозреватель Тед Снайдер для . Условия России по завершению конфликта на Украине вполне обоснованны, поскольку касаются выполнения данных Западом обещаний по Донбассу и безопасности самой России, пишет обозреватель Тед Снайдер для The American Conservative

"Москва считает военную и культурную атаку на Донбасс попыткой лишить русское население Украины будущего, а стремление НАТО включить в свой состав Киев — угрозой самому существованию России . Это отнюдь не “максимализм”, а элементарное требование, чтобы Запад выполнил данные ранее обещания", — отметил Снайдер.

Обозреватель добавил, что Запад нарушил обещания по соблюдению Минских соглашений и нерасширению НАТО до границ Украины и России, что и привело к проведению СВО.

"С точки зрения России, эти требования совершенно резонны и сводятся лишь к выполнению ранее данных обещаний", — считает Снайдер, добавив, что боевые действия на Украине не прекратятся, если Запад продолжит игнорировать интересы России.

Украинская сторона заняла непоследовательную и бескомпромиссную позицию по вопросу урегулирования конфликта. Так, Зеленский отказывается выводить ВСУ с каких-либо территорий и регулярно требует прекращения огня по линии фронта, называя это условием для дальнейших мирных переговоров.

Вместе с тем глава киевского режима не раз выступал за проведение двусторонней встречи с Владимиром Путиным и выразил готовность к ней, но ответил отказом, когда российский лидер пригласил его в Москву

Все это происходит на фоне милитаристских призывов европейских стран, которые подталкивают Киев к продолжению боевых действий и активно перевооружаются сами, говоря об "угрозе" со стороны России.

В Москве же не раз заявляли, что не собираются ни на кого нападать. А в вопросе украинского конфликта Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Как отмечал Путин, его достижение возможно только после устранения первопричин кризиса. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.