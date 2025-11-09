Рейтинг@Mail.ru
На Западе высказались по условиям окончания конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 09.11.2025 (обновлено: 22:41 09.11.2025)
На Западе высказались по условиям окончания конфликта на Украине
На Западе высказались по условиям окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 09.11.2025
На Западе высказались по условиям окончания конфликта на Украине
Условия России по завершению конфликта на Украине вполне обоснованны, поскольку касаются выполнения данных Западом обещаний по Донбассу и безопасности самой... РИА Новости, 09.11.2025
в мире
россия
украина
донбасс
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
На Западе высказались по условиям окончания конфликта на Украине

TAC: условия России по окончанию конфликта на Украине справедливы

Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Условия России по завершению конфликта на Украине вполне обоснованны, поскольку касаются выполнения данных Западом обещаний по Донбассу и безопасности самой России, пишет обозреватель Тед Снайдер для The American Conservative.
"Москва считает военную и культурную атаку на Донбасс попыткой лишить русское население Украины будущего, а стремление НАТО включить в свой состав Киев — угрозой самому существованию России. Это отнюдь не “максимализм”, а элементарное требование, чтобы Запад выполнил данные ранее обещания", — отметил Снайдер.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Быстрее!" На Западе сделали жесткое заявление о помощи Киеву
Вчера, 15:34
Обозреватель добавил, что Запад нарушил обещания по соблюдению Минских соглашений и нерасширению НАТО до границ Украины и России, что и привело к проведению СВО.
"С точки зрения России, эти требования совершенно резонны и сводятся лишь к выполнению ранее данных обещаний", — считает Снайдер, добавив, что боевые действия на Украине не прекратятся, если Запад продолжит игнорировать интересы России.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"На всякий случай": Запад испугался новой угрозы из-за России
Вчера, 08:00
Украинская сторона заняла непоследовательную и бескомпромиссную позицию по вопросу урегулирования конфликта. Так, Зеленский отказывается выводить ВСУ с каких-либо территорий и регулярно требует прекращения огня по линии фронта, называя это условием для дальнейших мирных переговоров.
Вместе с тем глава киевского режима не раз выступал за проведение двусторонней встречи с Владимиром Путиным и выразил готовность к ней, но ответил отказом, когда российский лидер пригласил его в Москву.
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Минобороны страны НАТО, граничащей с Россией, сделало громкое заявление
Вчера, 12:26
Все это происходит на фоне милитаристских призывов европейских стран, которые подталкивают Киев к продолжению боевых действий и активно перевооружаются сами, говоря об "угрозе" со стороны России.
В Москве же не раз заявляли, что не собираются ни на кого нападать. А в вопросе украинского конфликта Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Как отмечал Путин, его достижение возможно только после устранения первопричин кризиса. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Столтенберг назвал крупнейшее поражение в истории НАТО
Вчера, 04:27
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
