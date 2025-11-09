Рейтинг@Mail.ru
На Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС на биомассе
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 09.11.2025 (обновлено: 21:35 09.11.2025)
На Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС на биомассе
На Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС на биомассе
Первая на Украине крупная ТЭС на биомассе получила повреждения, сообщил соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко в Facebook*. РИА Новости, 09.11.2025
На Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС на биомассе

© Фото : Андрей ГриненкоПервая на Украине крупная ТЭС на биомассе получила повреждения в ночь на 9 ноября
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Первая на Украине крупная ТЭС на биомассе получила повреждения, сообщил соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко в Facebook*.
По его словам, станция была построена в 2016 году и стала "первой большой станцией на биомассе".
© Фото : Андрей ГриненкоПервая на Украине крупная ТЭС на биомассе получила повреждения в ночь на 9 ноября
На фото, которыми сопровождается его пост в социальной сети, видно, что объект получил значительный ущерб. Точное расположение и мощности станции не раскрываются.
Ранее в субботу компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. "Укрэнерго", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.
© Фото : Андрей ГриненкоПервая на Украине крупная ТЭС на биомассе получила повреждения в ночь на 9 ноября
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Только начало": в Киеве забили тревогу после российского удара возмездия
Вчера, 18:12
 
