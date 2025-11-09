Первая на Украине крупная ТЭС на биомассе получила повреждения в ночь на 9 ноября

Первая на Украине крупная ТЭС на биомассе получила повреждения в ночь на 9 ноября

© Фото : Андрей Гриненко Первая на Украине крупная ТЭС на биомассе получила повреждения в ночь на 9 ноября

На Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС на биомассе

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Первая на Украине крупная ТЭС на биомассе получила повреждения, сообщил соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко в Facebook*.

По его словам, станция была построена в 2016 году и стала "первой большой станцией на биомассе".

© Фото : Андрей Гриненко Первая на Украине крупная ТЭС на биомассе получила повреждения в ночь на 9 ноября © Фото : Андрей Гриненко Первая на Украине крупная ТЭС на биомассе получила повреждения в ночь на 9 ноября

На фото, которыми сопровождается его пост в социальной сети, видно, что объект получил значительный ущерб. Точное расположение и мощности станции не раскрываются.

Ранее в субботу компания " Центрэнерго " заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. " Укрэнерго ", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.

© Фото : Андрей Гриненко Первая на Украине крупная ТЭС на биомассе получила повреждения в ночь на 9 ноября © Фото : Андрей Гриненко Первая на Украине крупная ТЭС на биомассе получила повреждения в ночь на 9 ноября

В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.