Салихов потерпел досрочное поражение на турнире UFC в Лас-Вегасе
07:32 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/ufc-2053745179.html
Салихов потерпел досрочное поражение на турнире UFC в Лас-Вегасе
Салихов потерпел досрочное поражение на турнире UFC в Лас-Вегасе - РИА Новости, 09.11.2025
Салихов потерпел досрочное поражение на турнире UFC в Лас-Вегасе
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Муслим Салихов досрочно уступил сербу Урошу Медичу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T07:32:00+03:00
2025-11-09T07:32:00+03:00
единоборства
спорт
лас-вегас
муслим салихов
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915685588_0:8:1081:616_1920x0_80_0_0_441f405b3253f0c0fe5c27ba051899bb.jpg
лас-вегас
спорт, лас-вегас, муслим салихов, ufc, смешанные боевые искусства (мма)
Единоборства
Единоборства
Салихов потерпел досрочное поражение на турнире UFC в Лас-Вегасе

Салихов потерпел досрочное поражение на турнире UFC Fight Night 264 в Лас-Вегасе

© UFC EurasiaМуслим Салихов
Муслим Салихов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© UFC Eurasia
Муслим Салихов . Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Муслим Салихов досрочно уступил сербу Урошу Медичу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 264, который прошел в Лас-Вегасе.
Встреча полусредневесов закончилась техническим нокаутом в первом раунде.
Салихову 41 год. Теперь у него шесть поражений при 22 победах в профессиональных ММА. У Медича в активе 12 побед при трех поражениях.
ЕдиноборстваСпортЛас-ВегасМуслим СалиховUFCСмешанные боевые искусства (ММА)
 
 
