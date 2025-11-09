Ученики Тутберидзе грохнули конкурентов: яростная драма на Гран-при

Ученики Этери Тутберидзе победили на Гран-при в Казани в драматичной борьбе с помощью опаснейшего элемента. РИА Новости Спорт рассказывает о принципиальной победе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского над принципиальными конкурентами.

Детская дружба перетекла в бойню

Летом 2020 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов приняли непростое решение о переходе из группы Людмилы и Николая Великовых к Тамаре Москвиной. К этому моменту тренер, подготовившая уже четыре пары, становившиеся олимпийскими чемпионами, была сосредоточена на работе с Бойковой и Козловским. Они уже были чемпионами России, выиграли ЧЕ-2020 в Таллине и не скрывали своих планов и амбиций стать лидерами сборной России и олимпийскими чемпионами Пекина.

« В детстве Мишина и Бойкова были подругами. В сети даже можно разыскать снимок, на котором совсем юные, но уже узнаваемые Настя и Саша едут кататься на сноубордах. Казалось, что внутренняя конкуренция в группе пойдет на пользу обеим парам. "В двух раздевалках прекрасно уживаются четыре яркие и неординарные личности", - говорил РИА Новости Артур Минчук, ассистирующий Москвиной.

Только понадобилось совсем немного времени, чтобы понять: конкуренция не сделала счастливыми Бойкову и Козловского. На ЧМ-2021 в Стокгольме, проходившем при пустых трибунах в первые месяцы после снятия ковидных ограничений, они великолепно откатали короткую программу и лидировали, но в произвольной Александра упала при исполнении каскада и на выбросе. В итоге только четвертое место во второй соревновательный день и третье по сумме двух программ. Расстроенная Александра даже не поблагодарила, как это принято, тренера.

Мудрая Москвина предпочла это не заметить. Так и сказала: "Это вы заметили, я – нет".

На Олимпиаде в Пекине Бойкова в произвольной программе совершила степ-аут на выбросе, и пара в призеры не попала. В отличие от Мишиной и Галлямова, которые к победе в командном турнире прибавили "бронзу" в личном. Это уж потом МОК и ISU превратили командное золото россиян в бронзу.

Они ведь не рабы

В постолимпийском сезоне Бойкова и Козловский стали чемпионами и победителями Гран-при России с великолепными программами, особенно произвольной. Тем удивительнее было решение об уходе из группы Москвиной в академию Тутберидзе. Сама Москвина философски отреагировала на букет от пары, с которой работала с юниорских времен. Мол, фигуристы – не рабы и вольны выбирать любого тренера.

Решение Александры и Дмитрия воспринималось как демарш. Ведь это даже не уход Алексея Ягудина, почувствовавшего, что Алексей Мишин уделяет больше внимания Евгению Плющенко, к Татьяне Тарасовой, и не бегство Евгении Медведевой, уставшей от конкуренции с Алиной Загитовой и считавшей, что тренер делает ставку на нее, за океан к Брайану Орсеру. Ведь сама Тутберидзе в штабе Бойковой и Козловского была шефом, который "появляется в последний момент". Непосредственно с фигуристами работали Алексей Тихонов и Максим Траньков с подключением многочисленных пермских специалистов. Иногда у бортика при выступлении Бойковой и Козловского стояли шесть человек.

На совесть работал с новыми подопечными Даниил Глейхенгауз. Поставив одни из лучших за всю карьеру программ Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, он и новую пару Тутберидзе постарался раскрыть по-новому. Только главная проблема была, пожалуй, не в этом. На всех соревнованиях Бойкова и Козловский пытались во что бы то ни стало опередить Мишину и Галлямова, чтобы доказать правильность своего поступка.

Это кто тут пахнет нафталином?

А Анастасия с Александром катались, чтобы порадовать публику, тренеров и себя любимых. И в итоге все главные старты последних лет выиграли ученики Москвиной.

Многие диванные эксперты утверждали, что программы Мишек старомодны и от них пахнет нафталином. Только мудрая Москвина приглашала лучших отечественных постановщиков, не боялась экспериментировать и совершенно не обращала внимания на недокритиков.

Нынешний сезон вывел соперничество на новый уровень. Прежде всего, из-за полученной на льду Байкала Галлямовым нелепой травмы, о которой первым сообщило РИА Новости, ученики Москвиной не смогли полноценно к нему подготовиться. Хотя Мишина шлифовала прыжки под руководством Вероники Дайнеко. Как пошутил Галлямов, он как капитан сборной Санкт-Петербурга на прыжковом турнире может теперь заявить Анастасию на соревнования одиночниц. Только новую произвольную программу фигуристы поставить не успели, но короткая "Травиата", к которой приложил руку Александр Жулин, раскрыла фигуристов по-новому.

А вот Бойкова и Козловский осознанно оставили прошлогоднюю короткую "Убить Билла". Правда, сменили костюмы, за которые их нещадно критиковали, а Александра – еще и прическу. Теперь она убивает партнера более стильно. Произвольную "Лунную сонату" им поставили Албена Денкова и Максим Ставиский.

Главным же событием лета для Александры и Дмитрия стала очередная смена тренера. Работать с Бойковой и Козловским в академии Тутберидзе стал Станислав Морозов, ассистировавший в олимпийском сезоне Нине Мозер в работе с Татьяной Волосожар и Максимом Траньковым. Затем он надолго пропал из поля зрения поклонников фигурного катания. Тренировал детишек в Армавире.

С приходом Морозова в катании фигуристов появилась стабильность. Даже четверной выброс стал получаться чаще. На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге Бойкова и Козловский выглядели гораздо предпочтительнее Мишиной и Галлямова. И вот первая встреча на соревнованиях.

В короткой программе у Бойковой был степ-аут после тройного сальхова, и еще несколько помарок фигуристы допустили. "Это еще хороший прокат, - прокомментировал Морозов. – Утром на тренировке они вообще наваляли. Будем разбираться".

Удивительно, но на тройном прыжке допустила ошибку и Мишина, коснувшись рукой льда. Правда, за счет разницы в минусах за прыжок и более высоких оценок за компоненты питерские фигуристы вышли в лидеры, опережая главных соперников на 2,45 балла.

« "Все закономерно, - прокомментировал результаты первого дня соревнований Олег Васильев, долгие годы работавший в техкоме ISU. – Оценки арбитров были абсолютно объективны с учетом допущенных фигуристами ошибок".

Хотя Мишина призналась журналистам, что не ожидала увидеть себя с партнером в качестве лидеров. Как оценили свой прокат Бойкова с Козловским, узнать не удалось.

Еще на контрольных прокатах они объявили, что не будут общаться с журналистами до чемпионата России. Этот демарш, особенно удивительный с учетом того, что Бойкова учится на журналиста, вряд ли помогает настроиться на хороший прокат. Мишина и Галлямов тоже попросили не задавать вопросы, но подробно прокомментировали свое выступление и попросили дать им возможность отдохнуть и восстановиться.

В произвольной программе Бойкова и Козловский начали с ошибки на каскад но четверной выброс сделали безукоризненно. Впрочем, итоговые баллы победы не гарантировали.