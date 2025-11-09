https://ria.ru/20251109/taganrog-2053765264.html
Несколько районов Таганрога остались без света
Аварийные бригады работают над восстановлением подачи электроэнергии в Таганроге в Ростовской области, где в ряде районов города нет света, сообщила глава... РИА Новости, 09.11.2025
происшествия
таганрог
ростовская область
светлана камбулова
россети
Новости
ru-RU
происшествия, таганрог, ростовская область, светлана камбулова, россети
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Светлана Камбулова, Россети
Бригады восстанавливают электроснабжение в нескольких районах Таганрога