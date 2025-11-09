Рейтинг@Mail.ru
12:03 09.11.2025 (обновлено: 12:07 09.11.2025)
Несколько районов Таганрога остались без света
Несколько районов Таганрога остались без света
Аварийные бригады работают над восстановлением подачи электроэнергии в Таганроге в Ростовской области, где в ряде районов города нет света, сообщила глава... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T12:03:00+03:00
2025-11-09T12:07:00+03:00
происшествия, таганрог, ростовская область, светлана камбулова, россети
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Светлана Камбулова, Россети
Несколько районов Таганрога остались без света

Бригады восстанавливают электроснабжение в нескольких районах Таганрога

© Фото : соцсетиПожар в Таганроге. 9 ноября 2025
Пожар в Таганроге. 9 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : соцсети
Пожар в Таганроге. 9 ноября 2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Аварийные бригады работают над восстановлением подачи электроэнергии в Таганроге в Ростовской области, где в ряде районов города нет света, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
По информации ПАО "Россети", произошло аварийное отключение высоковольтной линии, в ряде районов города Таганрога отсутствует электроснабжение, сообщила Камбулова.
«
"Аварийные бригады уже работают и прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии", - говорится в сообщении главы города.
По ее словам, устранить аварийную ситуацию планируется в течение двух часов.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
После атаки ВСУ в Белгородском районе наблюдаются проблемы с электричеством
Вчера, 20:04
 
ПроисшествияТаганрогРостовская областьСветлана КамбуловаРоссети
 
 
