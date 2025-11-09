https://ria.ru/20251109/svoboda-2053775478.html
Экс-хоккеист "Монреаля" выставил на аукцион именной чемпионский перстень
Бывший защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" чех Петр Свобода выставил на аукцион именной перстень, который он получил за победу в Кубке... РИА Новости, 09.11.2025
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бывший защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" чех Петр Свобода выставил на аукцион именной перстень, который он получил за победу в Кубке Стэнли 1986 года, сообщается на сайте аукционного дома Classic Auctions.
Стартовая цена изделия составляла 3 тысячи долларов. На данный момент ставка превышает 5,3 тысячи долларов. Все вырученные средства пойдут на благотворительность в фонд Maison La Passerelle - реабилитационного центра, который занимается защитой женщин, ставших жертвами домашнего насилия.
Отмечается, что сам перстень изготовлен из 10-каратного золота и украшен 23 бриллиантами.
Свободе 59 лет. На протяжении карьеры в НХЛ он также выступал в составе команд "Баффало Сейбрз", "Филадельфия Флайерз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". В 1998 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии.