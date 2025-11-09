Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о ситуации под Константиновкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 09.11.2025
Пушилин рассказал о ситуации под Константиновкой
Пушилин рассказал о ситуации под Константиновкой - РИА Новости, 09.11.2025
Пушилин рассказал о ситуации под Константиновкой
Российские Вооруженные силы ведут зачистку населенного пункта Иванополье под Константиновкой, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
денис пушилин
константиновка
донецкая народная республика
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о ситуации под Константиновкой

Пушилин: ВС России ведут зачистку Иванополья под Константиновкой

Денис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ведут зачистку населенного пункта Иванополье под Константиновкой, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Константиновское направление - охарактеризовано городскими боями. Также в окрестностях мы видим, что наши бойцы улучшают позиции. Зачистка Иванополья проходит, можно так об этом говорить. Мы видим, что противник пытается удержаться, не найдет возможности пока что полноценно выйти к железнодорожному узлу, к ж/д станции. Но а наши бойцы планомерно продвигаются и в этом направлении тоже", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Пушилин заявил, что ведется зачистка от ВСУ центра Красноармейска
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
