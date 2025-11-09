Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил о попытках ВСУ спасти часть группировки в районе Димитрова - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 09.11.2025 (обновлено: 20:36 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/svo-2053822844.html
Пушилин заявил о попытках ВСУ спасти часть группировки в районе Димитрова
Пушилин заявил о попытках ВСУ спасти часть группировки в районе Димитрова - РИА Новости, 09.11.2025
Пушилин заявил о попытках ВСУ спасти часть группировки в районе Димитрова
ВСУ пытаются спасти хотя бы часть своей группировки в районе Димитрова, пробуя контратаковать в Родинском, но безуспешно, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T20:34:00+03:00
2025-11-09T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_822d253a912ae39a868a685c910090dd.jpg
https://ria.ru/20251109/svo-2053813621.html
димитров
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_145:0:2157:1509_1920x0_80_0_0_6a5a04325b1faf3736ab52ebde7486ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
димитров, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин заявил о попытках ВСУ спасти часть группировки в районе Димитрова

Пушилин: ВСУ пытаются спасти часть группировки в районе Димитрова, но безуспешно

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВСУ пытаются спасти хотя бы часть своей группировки в районе Димитрова, пробуя контратаковать в Родинском, но безуспешно, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы видим, что противник пытается сейчас развязать боевые действия, пытается таким образом спасти хотя бы часть группировки в районе Димитрова, пытаясь контратаковать в Родинском. Там пока еще продолжаются достаточно серьезные боестолкновения, но без каких-то характерных успехов для противника", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Украинский полицейский во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
На Украине расширили зону принудительной эвакуации
Вчера, 19:27
 
Специальная военная операция на УкраинеДимитровДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала