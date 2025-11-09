https://ria.ru/20251109/svo-2053822844.html
Пушилин заявил о попытках ВСУ спасти часть группировки в районе Димитрова
ВСУ пытаются спасти хотя бы часть своей группировки в районе Димитрова, пробуя контратаковать в Родинском, но безуспешно, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.11.2025
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20251109/svo-2053813621.html
димитров
донецкая народная республика
димитров, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин: ВСУ пытаются спасти часть группировки в районе Димитрова, но безуспешно