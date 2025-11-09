Фонд "Защитники Отечества" отправит 100 ветеранов СВО в паломничество

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" планирует отправить 100 ветеранов спецоперации и членов их семей в паломнические поездки в Херсонес Таврический и Псково-Печерский монастырь в этом году, в 2026 году число планируется увеличить до более чем 2 тысяч, сообщила в воскресенье советник председателя фонда Светлана Грохотова.