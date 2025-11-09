Фонд "Защитники Отечества" отправит 100 ветеранов СВО в паломничество

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" планирует отправить 100 ветеранов спецоперации и членов их семей в паломнические поездки в Херсонес Таврический и Псково-Печерский монастырь в этом году, в 2026 году число планируется увеличить до более чем 2 тысяч, сообщила в воскресенье советник председателя фонда Светлана Грохотова.
"Мы продолжаем развивать паломнические маршруты, создавать пространство для исцеления, общения и духовного роста, в том числе проработаны маршруты паломнических поездок для ветеранов специальной военной операции и членов их семей… В декабре этого года пройдут первые паломнические поездки в Херсонес и Псково-Печерский монастырь под эгидой фонда "Защитники Отечества". В них примут участие более 100 человек, а в 2026 году мы планируем охватить такими поездками более 2 тысяч ветеранов и членов их семей", - сказала на XII Общецерковном съезде по социальному служению Грохотова, передавая приветствие съезду от председателя фонда Анны Цивилевой.
Сейчас, отметила советник председателя фонда, для паломников объединены шесть направлений: Дивеево, Оптина пустынь, Херсонес, Троице-Сергиева лавра, Александро-Невская лавра и Псково-Печерский монастырь.
"В сентябре по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона был открыт первый в России паломнический центр для участников специальной военной операции и членов их семей на территории Псково-Печерского монастыря. Центр предназначен для психологической и социокультурной реабилитации… В 2026 году мы планируем провести в нем десять-12 смен с охватом около 500 человек", - заключила Грохотова.
Двенадцатый общецерковный съезд по социальному служению РПЦ проходит 8-11 ноября. На нем наградят победителя Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой.