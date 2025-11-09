https://ria.ru/20251109/svo-2053771458.html
ВС России продолжили успешное наступление в Красноармейске
Штурмовые группы российских Вооруженных Сил успешно вели наступательные действия, а также продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске в... РИА Новости, 09.11.2025
ВС России продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске