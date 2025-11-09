Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об уничтожении техники ВСУ при освобождении Рыбного 09.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 09.11.2025 (обновлено: 12:37 09.11.2025)
Минобороны рассказало об уничтожении техники ВСУ при освобождении Рыбного
безопасность, россия, рыбное, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рыбное, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ при освобождении Рыбного в Запорожской области взяли под контроль более двух квадратных километров, уничтожили значительное количество вражеской техники, сообщило Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Рыбное Запорожской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", форсировав реку Янчур, освободили населённый пункт Рыбное в Запорожской области и взяли под контроль район обороны ВСУ площадью более двух квадратных километров", - говорится в сообщении.
В ходе боёв российские бойцы уничтожили значительное количество вражеской техники, включая бронемашины и тяжелые беспилотники, добавили в ведомстве.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала