Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Купянска
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Купянска
Российские войска уничтожили за сутки до 50 украинских военнослужащих в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Купянска
МО: ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих в районе Купянска