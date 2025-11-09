Рейтинг@Mail.ru
Супруга художника Булатова подтвердила его смерть
Культура
 
13:54 09.11.2025 (обновлено: 14:23 09.11.2025)
Супруга художника Булатова подтвердила его смерть
Супруга художника-концептуалиста Эрика Булатова подтвердила его смерть, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств. РИА Новости, 09.11.2025
Супруга художника Булатова подтвердила его смерть

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкХудожник Эрик Булатов
Художник Эрик Булатов. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Супруга художника-концептуалиста Эрика Булатова подтвердила его смерть, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств.
Ранее в Telegram-канале газеты об искусстве The Art Newspaper Russia сообщили, что Булатов умер в возрасте 92 лет.
© РИА Новости / Светлана Янкина"Слава КПСС II" Эрика Булатова (2003-2005 годы, авторское повторение произведения 1975 года) на выставке "К вывозу из СССР разрешено"
"Слава КПСС II" Эрика Булатова (2003-2005 годы, авторское повторение произведения 1975 года) на выставке "К вывозу из СССР разрешено". Архивное фото
"Супруга художника подтвердила уход из жизни Эрика Булатова, почетного члена Российской академии художеств", - рассказали в РАХ.
Булатов — выдающийся русский художник-концептуалист, скульптор, фотограф, напомнили в газете. Он знаменит картинами, соединяющими фигуративное изображение и текст.
Кроме того, в советское время он был иллюстратором детских книг. Булатов с 1989 года жил в Нью-Йорке, с 1992 года - в Париже, но также делал проекты в России. В 2020 году в Выксе по его эскизу был создан огромный мурал. В 2023 году большая выставка мэтра, приуроченная к его 90-летию, прошла в Пакгаузах в Нижнем Новгороде, а в 2024 году — в Мультимедиа Арт Музее, Москва. Своей картиной "Слава КПСС" (1975), проданной в 2008 году за 2,1 миллиона долларов, он много лет возглавлял список самых дорогих ныне живущих отечественных авторов.
 
