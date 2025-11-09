https://ria.ru/20251109/sud-2053800494.html
На уличную певицу из Петербурга составили новый протокол, сообщил источник
Уличная певица Диана Логинова и один из ее музыкантов Александр Орлов, которым уже дважды назначался административный арест за несогласованные "концерты",... РИА Новости, 09.11.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Уличная певица Диана Логинова и один из ее музыкантов Александр Орлов, которым уже дважды назначался административный арест за несогласованные "концерты", получили новые административные протоколы по статье об организации массового одновременного пребывания граждан, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
"В понедельник Логинову
и Орлова
доставят в суд по еще одному протоколу по статье 20.2.2 КоАП РФ
(организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка – ред.)", – сказал собеседник агентства.
Официальным комментарием правоохранителей по поводу нового протокола в отношении Логиновой РИА Новости пока не располагает.
Руководитель объединенной пресс-службе судов города Дарья Лебедева в субботу рассказывала агентству о том, что Дзержинский районный суд Петербурга
зарегистрировал административные материалы по статье о дискредитации ВС РФ в отношении Логиновой.
Как сообщала в октябре судебная пресс-служба, Логинова и двое музыкантов ее группы дважды получали наказание в виде административного ареста по статье КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания граждан после несогласованных "концертов" в центре города.
Также 28 октября Ленинский районный суд назначил Логиновой, исполнявшей песни иноагентов, штраф в размере 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.