На уличную певицу из Петербурга составили новый протокол, сообщил источник - РИА Новости, 09.11.2025
17:10 09.11.2025 (обновлено: 17:19 09.11.2025)
На уличную певицу из Петербурга составили новый протокол, сообщил источник
происшествия
Новости
Певица Диана Логинова (Наоко)
Певица Диана Логинова (Наоко)
© Фото : соцсети певицы
Певица Диана Логинова (Наоко). Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Уличная певица Диана Логинова и один из ее музыкантов Александр Орлов, которым уже дважды назначался административный арест за несогласованные "концерты", получили новые административные протоколы по статье об организации массового одновременного пребывания граждан, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
"В понедельник Логинову и Орлова доставят в суд по еще одному протоколу по статье 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка – ред.)", – сказал собеседник агентства.
Официальным комментарием правоохранителей по поводу нового протокола в отношении Логиновой РИА Новости пока не располагает.
Руководитель объединенной пресс-службе судов города Дарья Лебедева в субботу рассказывала агентству о том, что Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал административные материалы по статье о дискредитации ВС РФ в отношении Логиновой.
Как сообщала в октябре судебная пресс-служба, Логинова и двое музыкантов ее группы дважды получали наказание в виде административного ареста по статье КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания граждан после несогласованных "концертов" в центре города.
Также 28 октября Ленинский районный суд назначил Логиновой, исполнявшей песни иноагентов, штраф в размере 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
