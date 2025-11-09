Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг заявил, что боялся распада НАТО из-за угрозы выхода США - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:57 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/stoltenberg-2053738710.html
Столтенберг заявил, что боялся распада НАТО из-за угрозы выхода США
Столтенберг заявил, что боялся распада НАТО из-за угрозы выхода США - РИА Новости, 09.11.2025
Столтенберг заявил, что боялся распада НАТО из-за угрозы выхода США
Бывший генеральный секретарь НАТО и нынешний министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что боялся распада Североатлантического альянса в период своего... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T04:57:00+03:00
2025-11-09T04:57:00+03:00
в мире
сша
норвегия
дональд трамп
йенс столтенберг
джон болтон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958767415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_223b59163f90490579e684b07ee92b01.jpg
https://ria.ru/20251109/stoltenberg-2053737237.html
сша
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958767415_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_4476a5f4f34488d4d67192575e3d2c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, норвегия, дональд трамп, йенс столтенберг, джон болтон, нато
В мире, США, Норвегия, Дональд Трамп, Йенс Столтенберг, Джон Болтон, НАТО
Столтенберг заявил, что боялся распада НАТО из-за угрозы выхода США

Столтенберг боялся распада НАТО из-за угрозы Трампа вывести США из альянса

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО и нынешний министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что боялся распада Североатлантического альянса в период своего пребывания в должности генсека на фоне угроз президента США Дональда Трампа вывести США из НАТО.
"На саммите НАТО в 2018 году, где президент Трамп сказал, что рассматривает выход из альянса, я был обеспокоен, что стану генеральным секретарем, при котором НАТО настанет конец", - заявил Столтенберг в интервью газете Times.
Как утверждал в своей книге экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, Трамп хотел пригрозить лидерам НАТО на саммите в 2018 году выходом США из альянса, если они не будут платить взносы в размере 2% ВВП. По его словам, после этого он переговорил об угрозе Трампа выйти из НАТО с госсекретарем Майком Помпео, они решили убедить его остаться в альянсе, но, возможно, сократив взносы США. В итоге в своей речи Трамп поступил так, как посоветовал ему Болтон, - он заявил о своей поддержке НАТО, но подверг критике те страны альянса, у которых до сих пор были низкие оборонные бюджеты.
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Столтенберг назвал крупнейшее поражение в истории НАТО
04:27
 
В миреСШАНорвегияДональд ТрампЙенс СтолтенбергДжон БолтонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала