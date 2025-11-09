Столтенберг заявил, что боялся распада НАТО из-за угрозы выхода США

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО и нынешний министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что боялся распада Североатлантического альянса в период своего пребывания в должности генсека на фоне угроз президента США Дональда Трампа вывести США из НАТО.