Столтенберг заявил, что боялся распада НАТО из-за угрозы выхода США

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО и нынешний министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что боялся распада Североатлантического альянса в период своего пребывания в должности генсека на фоне угроз президента США Дональда Трампа вывести США из НАТО.
"На саммите НАТО в 2018 году, где президент Трамп сказал, что рассматривает выход из альянса, я был обеспокоен, что стану генеральным секретарем, при котором НАТО настанет конец", - заявил Столтенберг в интервью газете Times.
Как утверждал в своей книге экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, Трамп хотел пригрозить лидерам НАТО на саммите в 2018 году выходом США из альянса, если они не будут платить взносы в размере 2% ВВП. По его словам, после этого он переговорил об угрозе Трампа выйти из НАТО с госсекретарем Майком Помпео, они решили убедить его остаться в альянсе, но, возможно, сократив взносы США. В итоге в своей речи Трамп поступил так, как посоветовал ему Болтон, - он заявил о своей поддержке НАТО, но подверг критике те страны альянса, у которых до сих пор были низкие оборонные бюджеты.