В Париже пропалестинские активисты подрались с произраильской группой

Как отмечает газета, потасовка произошла в субботу, когда пропалестинские активисты подошли к зданию полиции. Несколько полицейских пытались разнять толпу, и трое из них при этом получили травмы, уточняет издание. По данным газеты, за участие в беспорядках задержали троих произраильских активистов, а одного сторонника палестинцев - за антисемитские высказывания.