В Париже пропалестинские активисты подрались с произраильской группой

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пропалестинские активисты, собравшиеся у полицейского участка в Париже, чтобы поддержать подозреваемых в участии в беспорядках на концерте израильского оркестра в Парижской филармонии, столкнулись с произраильски настроенной группой людей, в результате чего завязалась новая потасовка, четыре человека задержаны, сообщает в воскресенье газета Figaro со ссылкой на источники в полиции и прокуратуре.
В четверг в филармонии прошел концерт Израильского филармонического оркестра. По заявлению учреждения, мероприятие было трижды прервано, в частности, с помощью фаеров. Имели место стычки. В пятницу глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что правоохранители задержали и поместили под стражу четырех человек после беспорядков во время концерта в Парижской филармонии.
"Пропалестинские активисты, пришедшие поддержать подозреваемых у полицейского участка, столкнулись с произраилськой группой. Завязалась потасовка. Произведены четыре новых задержания", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета, потасовка произошла в субботу, когда пропалестинские активисты подошли к зданию полиции. Несколько полицейских пытались разнять толпу, и трое из них при этом получили травмы, уточняет издание. По данным газеты, за участие в беспорядках задержали троих произраильских активистов, а одного сторонника палестинцев - за антисемитские высказывания.
В последние дни, как подчеркивали французские СМИ, в связи с проведением этого концерта разгорелась полемика: пропалестинские активисты требовали его отмены, а профсоюз CGT Spectacle призывал учреждение "напомнить зрителям о серьезных обвинениях", выдвинутых против руководства Израиля, в частности в связи с конфликтом в секторе Газа. Меры безопасности на время проведения концерта усилили.
