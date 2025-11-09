Рейтинг@Mail.ru
В Париже пропалестинские активисты подрались с произраильской группой - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 09.11.2025 (обновлено: 23:45 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/stolknovenie-2053840353.html
В Париже пропалестинские активисты подрались с произраильской группой
В Париже пропалестинские активисты подрались с произраильской группой - РИА Новости, 09.11.2025
В Париже пропалестинские активисты подрались с произраильской группой
Пропалестинские активисты, собравшиеся у полицейского участка в Париже, чтобы поддержать подозреваемых в участии в беспорядках на концерте израильского оркестра РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T18:42:00+03:00
2025-11-09T23:45:00+03:00
в мире
париж
израиль
министерство внутренних дел франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101840/89/1018408939_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_b08170148351da09e662fb8884c54eed.jpg
https://ria.ru/20251028/britaniya-2051324530.html
париж
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101840/89/1018408939_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_5730abe77e52035e5fc858edf1d49c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, израиль, министерство внутренних дел франции
В мире, Париж, Израиль, Министерство внутренних дел Франции
В Париже пропалестинские активисты подрались с произраильской группой

Figaro: в Париже пропалестинские и произраильские активисты устроили потасовку

© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Fotolia / joseph_hilfiger
Полиция Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пропалестинские активисты, собравшиеся у полицейского участка в Париже, чтобы поддержать подозреваемых в участии в беспорядках на концерте израильского оркестра в Парижской филармонии, столкнулись с произраильски настроенной группой людей, в результате чего завязалась новая потасовка, четыре человека задержаны, сообщает в воскресенье газета Figaro со ссылкой на источники в полиции и прокуратуре.
В четверг в филармонии прошел концерт Израильского филармонического оркестра. По заявлению учреждения, мероприятие было трижды прервано, в частности, с помощью фаеров. Имели место стычки. В пятницу глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что правоохранители задержали и поместили под стражу четырех человек после беспорядков во время концерта в Парижской филармонии.
«
"Пропалестинские активисты, пришедшие поддержать подозреваемых у полицейского участка, столкнулись с произраилськой группой. Завязалась потасовка. Произведены четыре новых задержания", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета, потасовка произошла в субботу, когда пропалестинские активисты подошли к зданию полиции. Несколько полицейских пытались разнять толпу, и трое из них при этом получили травмы, уточняет издание. По данным газеты, за участие в беспорядках задержали троих произраильских активистов, а одного сторонника палестинцев - за антисемитские высказывания.
В последние дни, как подчеркивали французские СМИ, в связи с проведением этого концерта разгорелась полемика: пропалестинские активисты требовали его отмены, а профсоюз CGT Spectacle призывал учреждение "напомнить зрителям о серьезных обвинениях", выдвинутых против руководства Израиля, в частности в связи с конфликтом в секторе Газа. Меры безопасности на время проведения концерта усилили.
Протестующий держит самодельный палестинский флаг - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Пропалестинские активисты планируют масштабные протесты в Британии
28 октября, 20:07
 
В миреПарижИзраильМинистерство внутренних дел Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала