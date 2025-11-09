Рейтинг@Mail.ru
Более половины британцев хотят отставки Стармера, показал опрос
00:41 09.11.2025
Более половины британцев хотят отставки Стармера, показал опрос
Более половины британцев хотят отставки Стармера, показал опрос - РИА Новости, 09.11.2025
Более половины британцев хотят отставки Стармера, показал опрос
в мире, великобритания, кир стармер
В мире, Великобритания, Кир Стармер
Более половины британцев хотят отставки Стармера, показал опрос

Opinium: более половины британцев хотят отставки Стармера и главы минфина Ривз

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Более половины британцев считают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава британского минфина Рэйчел Ривз должны уйти в отставку, свидетельствуют результаты опроса агентства маркетинговых исследований и анализа Opinium.
По данным опроса, за отставку Стармера выступили 56% респондентов, против нее - 26%, еще 19% не смогли ответить однозначно. Ривз оказалась еще менее популярна, чем ее руководитель - за ее отставку выступили 57% опрошенных, в то время как лишь 19% пожелали продолжения ее работы на посту главы минфина и 24% затруднились выразить свое мнение.
Гигантское чучело Кира Стармера сожгли в честь ночи Гая Фокса на юге Англии - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Британцы сожгли чучело Стармера в честь ночи Гая Фокса
00:35
Недоверие к Ривз также оказалось выше, чем недоверие к Стармеру. Согласно результатам опроса, не доверяют главе минфина 67% респондентов против 19% тех, кто выразил ей доверие. Показатели Стармера составили 65% против 24% соответственно.
В преддверии бюджетного заявления правительства 58% респондентов выразили мнение, что решения лейбористского правительства о расходах и налогообложении будут несправедливыми, в то время как лишь 14% ожидают справедливых решений.
Повышения налогов, согласно итогам опроса, от властей ожидают 77% опрошенных, при этом 61% считают ожидаемое повышение неправильным решением. Половина респондентов придерживаются мнения, что Ривз изначально планировала повышение налогов, и лишь 20% заявили, что это решение будет следствием ухудшения экономической ситуации после всеобщих выборов 2024 года, на которых лейбористы одержали победу.
Данные опроса также свидетельствуют, что 61% опрошенных не считают, что Стармер и возглавляемая им Лейбористская партия были честны с избирателями о насущных проблемах Великобритании в преддверии выборов 2024 года; противоположного мнения придерживаются 22% респондентов.
Опрос проводился 5-7 ноября, в нем приняли участие 2050 совершеннолетних граждан Великобритании, коэффициент погрешности не указывается.
Британский минфин в преддверии бюджетного заявления столкнулся с проблемой закрытия "дыры" в бюджете в десятки миллиардов фунтов стерлингов. Дефицит бюджета образовался из-за роста обслуживания госдолга, роста социальных выплат, в том числе расходов на помощь с оплатой дорожающих коммунальных услуг малоимущим, а также из-за стагнации экономики и снижения производительности.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Британии запретили протесты у домов чиновников
4 ноября, 19:47
 
