Более половины британцев хотят отставки Стармера, показал опрос

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Более половины британцев считают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава британского минфина Рэйчел Ривз должны уйти в отставку, свидетельствуют результаты опроса агентства маркетинговых исследований и анализа Более половины британцев считают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава британского минфина Рэйчел Ривз должны уйти в отставку, свидетельствуют результаты опроса агентства маркетинговых исследований и анализа Opinium

По данным опроса, за отставку Стармера выступили 56% респондентов, против нее - 26%, еще 19% не смогли ответить однозначно. Ривз оказалась еще менее популярна, чем ее руководитель - за ее отставку выступили 57% опрошенных, в то время как лишь 19% пожелали продолжения ее работы на посту главы минфина и 24% затруднились выразить свое мнение.

Недоверие к Ривз также оказалось выше, чем недоверие к Стармеру. Согласно результатам опроса, не доверяют главе минфина 67% респондентов против 19% тех, кто выразил ей доверие. Показатели Стармера составили 65% против 24% соответственно.

В преддверии бюджетного заявления правительства 58% респондентов выразили мнение, что решения лейбористского правительства о расходах и налогообложении будут несправедливыми, в то время как лишь 14% ожидают справедливых решений.

Повышения налогов, согласно итогам опроса, от властей ожидают 77% опрошенных, при этом 61% считают ожидаемое повышение неправильным решением. Половина респондентов придерживаются мнения, что Ривз изначально планировала повышение налогов, и лишь 20% заявили, что это решение будет следствием ухудшения экономической ситуации после всеобщих выборов 2024 года, на которых лейбористы одержали победу.

Данные опроса также свидетельствуют, что 61% опрошенных не считают, что Стармер и возглавляемая им Лейбористская партия были честны с избирателями о насущных проблемах Великобритании в преддверии выборов 2024 года; противоположного мнения придерживаются 22% респондентов.

Опрос проводился 5-7 ноября, в нем приняли участие 2050 совершеннолетних граждан Великобритании, коэффициент погрешности не указывается.