Белый дом поддерживает план финансирования в Сенате, сообщают СМИ - РИА Новости, 09.11.2025
23:16 09.11.2025 (обновлено: 23:18 09.11.2025)
Белый дом поддерживает план финансирования в Сенате, сообщают СМИ
Белый дом поддерживает план финансирования в Сенате, сообщают СМИ

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Белый дом поддерживает план финансирования американского правительства в сенате США, сообщил основатель портала Punchbowl Джейк Шерман со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Дональда Трампа.
"Президент с первого дня хотел, чтобы правительство было открыто. Судя по всему, это хороший способ достичь этой цели", - сказал неназванный чиновник, цитируемый Шерманом в соцсети X.
Ранее портал Axios сообщил, что демократы в сенате США продемонстрировали готовность принять пакет законопроектов, которые могут положить конец шатдауну.
Белый дом США - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Белом доме оценили влияние шатдауна на экономику США
7 ноября, 16:35
 
